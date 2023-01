Vos chaussures sont trop serrées ? découvrez 05 techniques pour les élargir

Vous chaussez une pointure 40, mais vous avez craqué pour un 39. Résultat, vous ne pouvez pas porter la paire de chaussure, parce qu’elle est trop serrée. Remédiez à cela avec ces quelques astuces pratiques et insolites.

Il n’y a rien de plus énervant que de s’offrir une paire de chaussure et de se rendre compte par la suite qu’elle est trop étroite, surtout lorsqu’on se rend compte qu’on ne peut la ramener ou l’échanger. Heureusement, il existe des techniques qui vous permettront de l’élargir un peu. Découvrez les dans cet article.

1. Portez-les à la maison

Lorsque vos chaussures neuves sont inconfortables, n’hésitez pas à les porter et à marcher avec à la maison, afin qu’elles s’habituent à vos pieds. A force de faire les cent pas durant quelques jours, vous pourrez les élargir plus rapidement. Mais pour votre propre confort, laissez vos pieds se reposer quelques temps avant d’essayer cette méthode. Bien entendu, pour éviter de salir votre nouvelle paire élégante, ne marchez que sur des tapis ou des surfaces recouvertes de moquette.

2. Avec des chaussettes et un sèche-cheveux

Si la méthode précédente n’est pas très concluante, vous pouvez toujours vous rabattre sur cette solution astucieuse. Elle ajoutera davantage d’élasticité et aidera vos chaussures à mieux mouler vos pieds. Comment procéder ? Enfilez une paire de chaussettes épaisses et glissez vos pieds dans les souliers encore serrés. Utilisez le sèche-cheveux pendant 20 à 30 secondes : dirigez-le sur les parties tendues. L’air chaud va ainsi faciliter l’élargissement. Multipliez les tentatives jusqu’à un résultat optimal !

Cependant, n’utilisez qu’une chaleur tiède et maintenez l’appareil en mouvement afin de ne pas assécher ou brûler le cuir de la chaussure.

3. L’astuce de la pomme de terre épluchée

Voilà une autre technique insolite qui a largement fait ses preuves. Épluchez deux pommes de terre, entourez-les dans des serviettes en papier et glissez-les chacune à l’avant d’une chaussure. Laissez reposer ainsi durant toute la nuit. Le lendemain, l’étirement sera déjà plus perceptible.

4. Laissez vos chaussures au congélateur

Après la chaleur, le froid aussi est très prometteur. Beaucoup de gens ne connaissent pas cette méthode, mais elle offre d’excellents résultats. Prenez deux sacs de congélation et remplissez-les à moitié d’eau. Fermez-les hermétiquement avant de les placer à l’intérieur de chaque soulier. Ensuite, mettez ces derniers dans le congélateur et laissez-les reposer toute la nuit. Le sachet d’eau va congeler et gagner en volume, ce qui va lui permettre de donner plus d’amplitude à la chaussure.

5. Utilisez un journal humide

Enfin, cette dernière astuce mise sur l’humidité qui a tendance à assouplir plus rapidement une matière trop rigide. Aussi, pour élargir des chaussures trop petites, aidez-vous d’un papier journal légèrement mouillé avec un pulvérisateur. Froissez-le en boule et glissez-le à l’intérieur de la chaussure du côté des orteils. Gardez-le ainsi pendant la nuit. En séchant, le journal va détendre un peu plus le matériau.

Par ailleurs, vérifiez tout de même que vos chaussures ne risquent pas de s’abîmer à cause de l’humidité. Dans le cas où, elles risquent de s’abîmer, cette méthode ni celle de la congélation ne sont pas appropriées.