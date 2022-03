Volodymyr Zelensky: « La Russie doit payer pour cette terrible guerre »

Cet après-midi, Emmanuel Macron a répondu à l’adresse de Volodymyr Zelensky et a assuré que l’Union européenne est prête « à adopter de nouvelles sanctions » et que « toutes les options sont sur la table » pour punir le Kremlin de ses agissements. Réunis jeudi, les 27 pays membres de l’Union Européenne ont exclu une adhésion rapide de l’Ukraine dans l’UE. Toutefois, « nous voulons travailler intensivement avec l’Ukraine », a assuré le Premier ministre néerlandais Mark Rutte.

Pour Volodymyr Zelensky, seules les sanctions ne suffisent pas contre la Russie. Le président ukrainien a appelé le bloc européen à « en faire plus » pour protéger l’Ukraine de l’envahisseur russe. Il estime que « si cela continue, alors les paquets de sanctions contre la Russie ne suffiront pas, et j’attends, nous y travaillons déjà aujourd’hui, de nouvelles sanctions de nos partenaires ». « La Russie doit payer pour cette terrible guerre« , lance-t-il.

