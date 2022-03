Volodymyr Zelensky: « Il faut reconnaitre que l’Ukraine ne pourra pas intégrer l’OTAN »

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, a fait remarquer ce mardi, que son pays ne pourra pas adhérer à l’OTAN. Il a par ailleurs, regretté le refus par l’Union Européenne, de créer une zone d’exclusion aérienne au-dessus de l’Ukraine.

« Il faut reconnaître » que l’Ukraine ne pourra pas intégrer l’Otan, a déclaré ce mardi, le président Volodymyr Zelensky, en visio-conférence durant une réunion des dirigeants des pays de la Joint Expeditionary Force, une coalition menée par la Grande-Bretagne. « Nous avons entendu pendant des années que les portes étaient ouvertes, mais nous avons aussi entendu que nous ne pourrions pas adhérer. C’est la vérité et il faut le reconnaître« , a ajouté le président ukrainien.

L’éventuelle adhésion de l’Ukraine dans l’OTAN fait partie des arguments brandirent par la Russie pour justifier son offensive contre Kiev. Moscou a clairement affiché à maintes reprises, son opposition à toute possible intégration de l’Ukraine dans l’OTAN, reprochant au bloc occidental de vouloir étendre son influence jusqu’à ses portes.

Dans son allocution, Volodymyr Zelensky a également regretté le fait que que l’Otan, « qui semble hypnotisée par l’agression russe », refuse de créer une zone d’exclusion aérienne au-dessus de l’Ukraine. « On entend des arguments selon lesquels la, Troisième Guerre mondiale, pourrait commencer si l’Otan ferme son ciel pour les avions russes. C’est pour cela que la zone humanitaire aérienne n’a pas été créée au-dessus de l’Ukraine et c’est pour cela que les Russes peuvent bombarder les villes et tuer des gens, faire sauter des hôpitaux et des écoles », a-t-il lancé.

L’offensive ruse se poursuit en Ukraine. Kiev a été frappé par trois explosions en ce 20ème jour de guerre. Les Russes poursuivent leurs assauts et à Dnipro, les autorité locales déplorent des « destructions massives » à l’aéroport. En parallèle des attaques, les pourparlers doivent reprendre aujourd’hui.