Volodymyr Zelensky est arrivé en Arabie saoudite pour le sommet de la Ligue arabe

- Publicité-

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé, vendredi 19 mai, en Arabie saoudite pour le sommet de la Ligue arabe qui se tient dans la ville côtière de Jeddah, avant une visite attendue au Japon pour une rencontre du G7.

« Je prendrai la parole au sommet de la Ligue arabe. Je rencontrerai le prince héritier Mohammed ben Salmane et j’aurai d’autres entretiens bilatéraux », a indiqué M. Zelensky sur son compte Telegram. C’est sa première visite dans la région depuis le début de l’invasion russe le 24 février 2022. Le déplacement de M. Zelensky en Arabie saoudite n’est pas anodin tant le royaume, plus grand exportateur de brut au monde, a renforcé récemment ses relations avec la Chine et coordonné sa politique pétrolière avec la Russie, en pleine guerre menée par Moscou contre l’Ukraine.

« La présentation de notre formule de paix »

Parmi ses « priorités » face aux dirigeants de l’organisation panarabe, le président ukrainien a notamment évoqué sur Telegram « la présentation de notre formule de paix dont la mise en oeuvre doit impliquer le plus d’États possible ».

- Publicité-

« Une autre priorité est la protection de la communauté musulmane d’Ukraine » en Crimée annexée en 2014 par la Russie, a-t-il aussi appuyé en référence aux Tatars de Crimée. « La Crimée a été la première à souffrir de l’occupation russe, et la plupart de ceux qui subissent la répression en Crimée occupée sont des musulmans », a-t-il écrit.

Il est attendu ensuite au sommet du G7

Après son déplacement en Arabie saoudite, Volodymyr Zelensky est attendu en personne au sommet du G7 à Hiroshima (Japon), où les dirigeants des principales économies occidentales ont déjà annoncé de nouvelles sanctions pour étrangler davantage l’économie russe.

Le président ukrainien vient d’achever une tournée dans plusieurs pays européens pour réclamer davantage d’armes et d’équipements militaires pour appuyer une contre-offensive d’ampleur visant à reconquérir les territoires occupés par la Russie.