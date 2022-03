Volodymyr Zelensky compare l’invasion russe en Ukraine à la Shoah, le génocide juif

Au 25e jour de l’invasion russe, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’est exprimé devant le Parlement israélien ce dimanche 20 mars en visio-conférence. Il s’est exprimé en visio-conférence devant le Parlement israélien et a appelé Israël à faire « un choix » en comparant la guerre en Ukraine et la Shoah. « Écoutez ce qu’on entend aujourd’hui de Moscou. Écoutez comment on utilise les mêmes morts, la solution finale, mais cette fois à l’égard de la question ukrainienne. Ils disent que sans la guerre contre nous, ils n’auraient pas pu assurer la solution finale de leur sécurité, comme cela a été dit il y a 80 ans », a exprimé le Président ukrainien. Il espère ainsi obtenir un soutien militaire concret d’Israël.

