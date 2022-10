Vladimir Poutine s’est à nouveau entretenu au téléphone avec le colonel Assimi Goïta

À l’initiative de Bamako, le Président russe Vladimir Poutine s’est entretenu au téléphone avec le chef d’Etat malien, le colonel Assimi Goïta, a annoncé ce mardi 04 Octobre le service de presse du Kremlin.

Vladimir Poutine et Assimi Goïta ont tenu une conversation téléphonique ce 4 octobre 2022 pour « renforcer » la coopération entre les deux pays. Le chef de l’État russe et le Président malien de la Transition ont réaffirmé leur intention de renforcer leur lutte conjointe visant à l’élimination des groupes terroristes. Selon Sputnik, ils ont aussi discuté les questions de développement des relations bilatérales dans le domaine économique et commercial.

Les parties « ont souligné l’importance de la réalisation de l’initiative russe de transfert à titre gracieux aux pays pauvres de 300.000 tonnes d’engrais bloquées dans des ports européens », indique le service de presse rapporté pat Sputnik. Une occasion pour le Président russe d’inviter le Président malien à la 2e édition du sommet Russie-Afrique programmé pour 2023 à Saint-Pétersbourg.

A lire aussi : Mali: crash d’un avion de chasse Soukhoï SU-25 à l’aéroport de Gao

Cette conversation téléphonique intervient dans un contexte où des échauffourées entre des militaires maliens et des éléments de Wagner ont entraîné, mardi 27 septembre 2022, la mort de soldats des forces armées maliennes. Selon Jeune Afrique qui donne l’information, l’entente n’est plus de mise depuis quelque temps entre des militaires maliens et des membres de Wagner. Également, ce 04 octobre 2022, l’Armées malienne a informé l’opinion qu’un avion de combat de type Sukhoi SU-25 appartenant aux FAMa, portant l’immatriculation TZ-20C, s’est écrasé dans la zone aéroportuaire de Gao.

Mercredi 10 août dernier, le Président russe s’était déjà entretenu au téléphone avec le chef d’Etat malien par intérim. Il avait été question des moyens d’intensifier la coopération bilatérale.