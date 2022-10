Mali: crash d’un avion de chasse Soukhoï SU-25 à l’aéroport de Gao

Ce mardi 04 octobre, un avion militaire Soukhoï SU-25, de conception soviétique, appartenant aux Forces maliennes à fait un crash à l’aéroport de Gao. Un premier bilan fait état d’un mort et plusieurs blessés.

Il s’agit d’un crash dont les causes ne sont pas encore dévoilées. Selon des images diffusées sur les réseaux sociaux, l’appareil qui est un avion d’attaque au sol Soukhoï SU-25, a fait un crash à Gao. Des flammes ont été aperçues lors de sa phase descendante à l’aéroport de Gao. Un premier bilan fait état d’un mort et plusieurs blessés. Pour le moment, aucune information officielle n’est disponible sur l’accident.

Les avions militaires de type Soukhoï Su-25 Gratch font partie des avions livrés par la Russie au Mali en Aout dernier. Il s’agit d’un avion d’attaque au sol, de soutien aérien rapproché et de lutte antichar développé par l’URSS dans les années 1970. Il fut construit à plus d’un millier d’exemplaires et exporté dans de nombreux pays. Il est le 6e avion de combat le plus utilisé dans le monde en 2020.

Le 31 mars 2022, le Mali avait réceptionné deux hélicoptères de fabrication russe de type MI-35P, des radars, des armes de guerre, des munitions et des matériels roulants. Le 31 décembre 2021, la Russie avait également fourni au Mali, quatre hélicoptères de type MI-171, des armes de guerre et des munitions, réceptionnées par le ministre malien de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Camara.