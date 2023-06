Vladimir Poutine s’entretient par téléphone avec le colonel Assimi Goïta

- Publicité-

Le Président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta a eu un entretien mercredi 14 juin 2023 avec le président de la fédération de Russie, Vladimir Poutine. Les deux hommes ont échangé sur les relations entre les deux pays, notamment dans les livraisons du blé russe, d’engrais et d’essence au Mali.

Le Président de la transition malienne et le président russe ont eu un entretien téléphonique, ce mercredi 14 juin 2023. « Très satisfait de mon entretien téléphonique avec le Président russe Vladimir Poutine », a écrit Assimi Goïta sur sa page Twitter.

« Nous avons eu des échanges directs et sincères sur des sujets d’intérêt commun et sur notre volonté de renforcer nos relations diplomatiques, économiques et sécuritaires », a ajouter le Président de la transition malienne. Selon le communiqué du Kremlin rapporté par le média russe Sputnik, « Assimi Goïta a remercié Vladimir Poutine pour l’aide humanitaire fournie, ainsi que pour le soutien pour assurer la sécurité, neutraliser la menace terroriste et stabiliser la situation sur tout le territoire malien ».



« Les deux dirigeants ont abordé les liens commerciaux et économiques, notamment l’approvisionnement du Mali en blé russe, ainsi qu’en engrais et en carburant », ajoute le média. Vladimir Poutine a toujours assuré que son pays serait toujours aux côtés du Mali pour l’aider dans le domaine sécuritaire et dans d’autres domaines.