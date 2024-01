Vladimir Poutine offre la citoyenneté aux étrangers qui combattent pour la Russie

- Publicité-

Les ressortissants étrangers qui s’engagent dans les forces armées russes pourront demander la citoyenneté russe, conformément à un décret signé par le président russe Vladimir Poutine le 4 janvier.

Le président Vladimir Poutine a publié jeudi un décret autorisant les ressortissants étrangers qui combattent pour la Russie en Ukraine à obtenir la citoyenneté russe pour eux-mêmes et leurs familles. Le décret stipule que les personnes qui ont signé des contrats pendant que Moscou appelle son « opération militaire spéciale » en Ukraine peuvent demander des passeports russes pour eux-mêmes, leurs conjoints, leurs enfants et leurs parents. Elles doivent fournir des documents attestant qu’elles ont signé un contrat d’une durée minimale d’un an.

Les personnes éligibles sont celles qui ont signé des contrats avec les forces armées régulières ou d’autres « formations militaires » – une description qui pourrait s’appliquer à des groupes tels que l’organisation mercenaire Wagner. Cette mesure semble viser à inciter davantage les étrangers ayant une expérience militaire à demander à rejoindre les rangs russes.

Moscou ne publie pas de données sur le nombre d’étrangers combattant à ses côtés en Ukraine. Toutefois, Reuters a déjà fait état de Cubains qui se sont engagés dans l’armée en échange de primes équivalant à plus de 100 fois le salaire mensuel moyen des Cubains, ainsi que de trois Africains recrutés par Wagner, dont deux ont été tués au combat.

Selon un rapport déclassifié des services de renseignement américains, la guerre en Ukraine a coûté à la Russie 315 000 soldats morts ou blessés, soit près de 90 % des effectifs dont elle disposait au début du conflit, a déclaré le mois dernier à Reuters une source au fait de ces renseignements.

La Russie a mobilisé 300 000 hommes supplémentaires en septembre 2022, pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale. Les spéculations vont bon train sur la possibilité d’une nouvelle mobilisation impopulaire, peut-être après les prochaines élections présidentielles de mars, au cours desquelles M. Poutine devrait briguer un nouveau mandat de six ans.

Le Kremlin a toutefois répété à plusieurs reprises qu’aucune mobilisation supplémentaire n’était nécessaire, car des centaines de milliers d’hommes ont signé des contrats volontaires l’année dernière pour devenir des soldats professionnels.

Ni la Russie ni l’Ukraine n’ont révélé l’ampleur de leurs pertes dans cette guerre qui dure depuis 22 mois. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a déclaré le mois dernier que son armée avait proposé de mobiliser 450 000 à 500 000 personnes supplémentaires, et le parlement de Kiev a commencé jeudi à examiner un projet de loi contesté qui renforcerait et étendrait les règles de mobilisation.