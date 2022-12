La Russie trouvera un « antidote » aux missiles Patriot livrés à Kiev par Washington, a assuré ce jeudi, le président russe Vladimir Poutine.

Le président russe Vladimir Poutine qui s’est engagé mercredi à accroître les capacités de son armée et son potentiel nucléaire, a réagi ce jeudi, aux missiles Patriot livrés à Kiev par Washington. Dans son discours, le patron du Kremlin a assuré que l’armée russe trouvera un « antidote » pour contourner le système de défense antiaérien Patriot que les Etats-Unis vont fournir à l’Ukraine en proie aux bombardements de Moscou.

« Concernant le Patriot, c’est un système assez vieux. Il ne fonctionne pas comme notre (système russe) S-300. Mais nos opposants partent du principe que c’est une arme défensive. Très bien, on va garder ça à l’esprit. Et il existe toujours un antidote », a déclaré M. Poutine lors d’une conférence de presse.

« Notre but, ce n’est pas de faire tourner le conflit comme un volant d’inertie, mais, au contraire, de terminer cette guerre et nous aspirons à cela », a affirmé le président russe. « Tous les conflits armés se terminent avec des pourparlers. Plus Kiev comprendra ça rapidement, mieux ce sera », a-t-il poursuivi.

Vladimir Poutine a à nouveau, défendu le déclenchement, fin février, de l’offensive en Ukraine et assuré qu’il n’avait pas eu d’« autre choix », afin de « défendre les gens » dans ce pays. « Les racines entre les peuples de Russie et d’Ukraine sont plus fortes que ceux qui essayent de nous diviser », a-t-il une nouvelle fois martelé.

Zelensky reçu par Joe Biden

Volodymyr Zelensky a été reçu en héros à Washington pour son premier voyage international depuis le début de l’offensive russe le 24 février. Un déplacement de quelques heures seulement, au cours duquel Joe Biden lui a promis une nouvelle aide financière et la fourniture du système de défense antiaérienne Patriot.

Le président ukrainien a affirmé devant le Congrès américain que l’aide des Etats-Unis à son pays était un « investissement dans la sécurité mondiale et la démocratie », et « pas de la charité ».