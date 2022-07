Vladimir Poutine: la Russie n’a « pas encore commencé les choses sérieuses » en Ukraine

« Chacun doit savoir que nous n’avons pas encore commencé les choses sérieuses » en Ukraine, a affirmé ce jeudi 07 juillet 2022, le président Russe, Vladimir Poutine.

Le président Russe Vladimir Poutine a réitéré ce jeudi, sa volonté d’aller aux négociations pour une issue pacifique à la crise en Ukraine, et par la même occasion, il a mis au défi les Occidentaux de « battre » la Russie en Ukraine.

« Chacun doit savoir que nous n’avons pas encore commencé les choses sérieuses » en Ukraine, a affirmé le président russe. « En même temps, nous ne refusons pas les négociations de paix. Mais ceux qui les refusent doivent savoir que plus longtemps (ils refuseront), plus il leur sera difficile de négocier avec nous », a-t-il ajouté.

« Aujourd’hui, nous entendons qu’ils veulent nous vaincre sur le champ de bataille. Que dire ? Qu’ils essaient ! », a déclaré le président russe à propos des Américains et Européens qui ont accéléré les livraisons d’armes aux forces de Kiev.

La guerre en Ukraine se poursuit avec une percée des forces russes notamment dans l’Est de l’Ukraine. Dans le pays, la situation humanitaire se dégrade davantage. L’ONU et ses partenaires ont apporté à plus de 8,1 millions de personnes une aide humanitaire et une protection depuis le début de la guerre. A ce jour, plus de 6,7 millions de personnes ont reçu une aide alimentaire et près de 1,7 million une aide en argent liquide.