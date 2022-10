« Vladimir Poutine est dans une position incroyablement difficile », Joe Biden

Vladimir Poutine a instauré la loi martiale qui entrera en vigueur à partir de jeudi à minuit. Interrogé à propos, Joe Biden a déclaré que c’est parce que « Vladimir Poutine est dans une position incroyablement difficile ».

Le président russe Vladimir Poutine se trouve désormais dans une « situation incroyablement difficile », a estimé mercredi Joe Biden, interrogé par des journalistes sur l’instauration de la loi martiale dans les territoires ukrainiens récemment annexés par Moscou. « Il semblerait que le seul outil qui reste à sa disposition est de persécuter les citoyens ukrainiens » afin de « les intimider pour les amener à une capitulation, mais ce n’est pas ce qu’ils vont faire, » a-t-il déclaré depuis la Maison Blanche.

Face à la poussée de l’armée ukrainienne, le président russe Vladimir Poutine a ordonné, mercredi 19 octobre, l’instauration de la loi martiale dans les quatre territoires ukrainiens de Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporijia, en partie occupés par Moscou et officiellement annexés par la Fédération de Russie en septembre. M. Poutine a annoncé cette mesure lors d’une réunion de son conseil de sécurité diffusée à la télévision. La loi martiale entrera en vigueur à partir de jeudi à minuit, une mesure « nulle et non avenue », a réagi la diplomatie ukrainienne.

Ces territoires « avaient instauré la loi martiale avant leur rattachement à la Fédération de Russie, mais [il était] nécessaire de formaliser ce régime en suivant la législation russe », a déclaré M. Poutine. Il a justifié cette mesure en affirmant que Kiev refusait de négocier avec Moscou et continuait, selon lui, à « bombarder » la population civile dans ces régions. « Les néonazis [Ukrainiens] utilisent ouvertement des méthodes terroristes. (…) Ils envoient des groupes de saboteurs sur notre territoire », a-t-il ajouté, dénonçant notamment l’attaque contre le pont de Crimée et « des infrastructures nucléaires », sans préciser lesquelles.