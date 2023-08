Vladimir Poutine bientôt en Chine malgré le mandat d’arrêt de la CPI

Vladimir Poutine n’a pas quitté la Russie depuis le mandat d’arrêt de la CPI pour crimes de guerre en mars. Le président russe vient d’accepter se rendre en Chine pour participer au Forum de la ceinture et de la route en octobre.

Le président russe Vladimir Poutine a accepté de se rendre en Chine pour le Forum Belt and Road en octobre, a rapporté Bloomberg, citant des sources anonymes, marquant l’une des premières fois que Poutine a quitté la Russie depuis que la Cour pénale internationale a émis un mandat d’arrêt contre lui pour des crimes de guerre présumés en relation avec l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

M. Poutine aurait accepté l’invitation du président chinois Xi Jinping à participer à l’événement et le Kremlin se prépare actuellement à sa visite. Il s’agirait de la visite de M. Poutine la plus éloignée de la Russie depuis l’émission du mandat d’arrêt de la CPI, en mars dernier. M. Poutine s’est rendu dans les régions de l’Ukraine contrôlées par la Russie, dans des pays voisins de l’ancienne Union soviétique et en Iran, qui fournit des drones à son armée, mais il s’agirait de sa première visite internationale depuis l’émission du mandat d’arrêt.

En mars, la CPI a accusé M. Poutine et Maria Alekseyevna Lvova-Belova, commissaire russe aux droits de l’enfant, d’avoir illégalement déporté des enfants d’Ukraine en Russie pendant la guerre. De nombreux médias ont fait état d’une campagne de masse menée par la Russie pour enlever des enfants ukrainiens et les placer dans des familles russes. Pour ces crimes présumés, la CPI a délivré des mandats d’arrêt à l’encontre de M. Poutine et de Mme Lvova-Belova.

La CPI, soutenue par 123 pays dans le monde, a été créée en 2002 à La Haye, aux Pays-Bas, dans le but de poursuivre les auteurs de crimes graves tels que le génocide et les crimes de guerre.