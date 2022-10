Vladimir Poutine assiste à l’entraînement des forces russes de dissuasion nucléaire

Le Kremlin a annoncé que le président russe, Vladimir Poutine, avait assisté ce mercredi 26 octobre à l’entraînement de ses forces de dissuasion stratégique, dont celle chargée de répondre à des menaces de guerre nucléaire.

Alors que la menace de l’usage d’armes nucléaires en Ukraine est régulièrement agitée, le maître du Kremlin s’est mis en scène en marge d’exercices militaires d’ampleur. « Sous la direction du commandant suprême des forces armées, Vladimir Poutine, les forces de dissuasion stratégique terrestres, maritimes et aériennes ont mené un entraînement et des lancements pratiques de missiles balistiques et de croisière ont été effectués », a indiqué le Kremlin dans un communiqué.

Putin is observing a Russian nuclear exercise.



They hold these every year, and Russia warned the US about them in advance. But the last time Russia held one was in February – just a few days before invading Ukraine. pic.twitter.com/Ki8hr86n3E