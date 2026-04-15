Vladimir Petković proche de prolonger avec la sélection algérienne de football

Les discussions autour de l’avenir de Vladimir Petković à la tête de la sélection algérienne semblent entrer dans une phase décisive. La Fédération algérienne de football met tout en œuvre pour assurer la pérennité du projet technique autour du sélectionneur bosnien.

Lors de l’assemblée générale organisée à Beni Messous, le président Walid Sadi a fait le point sur l’état des négociations. Selon ses propos, les entretiens avec Petković sont constructifs et ont permis d’avancer sur un terrain d’entente.

Le dirigeant a ainsi confirmé que le technicien avait manifesté un accord de principe pour prolonger son engagement, et que les principales modalités du futur contrat sont déjà définies.

Signature imminente

Walid Sadi a ajouté qu’une première mouture du nouvel accord a été transmise aux conseillers du sélectionneur. Il a laissé entendre que la finalisation officielle du contrat ne devrait plus tarder, la formalisation n’étant désormais qu’une question de semaines.