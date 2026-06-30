Virginie Efira au JT de France 2 : le présentateur a eu envie de partir en courant

Jean-Baptiste Marteau, désormais figure emblématique des journaux télévisés sur France 2, se remémore son entrée en matière dans le monde exigeant de l’information télévisée. Son tout premier journal télévisé, diffusé en direct, fut pour lui une expérience particulièrement stressante. Pourtant, un échange spontané avec Virginie Efira, alors débutante dans le cinéma, lui a permis de calmer son angoisse et de reprendre confiance. Ce souvenir est un témoignage privilégié des coulisses d’un direct sous haute pression.

En 2015, Jean-Baptiste Marteau assurait pour la première fois la présentation du journal de 20 Heures en remplacement de Laurent Delahousse, un rôle de joker à la fois prestigieux et stressant. Ce passage à l’antenne représentait une étape décisive dans sa carrière journalistique, mais aussi un défi personnel intense. Invité sur le plateau ce soir-là, Virginie Efira, qui entamait sa reconversion dans le septième art après une carrière réussie à la télévision, accompagnait le sujet principal du journal. À cette époque, l’actrice n’avait pas encore la notoriété qu’elle possède aujourd’hui.

Le déroulement du journal fut marqué par un instant de flottement peu avant la diffusion de la météo. Un silence dans les coulisses fit soudainement douter Jean-Baptiste Marteau. Il confie qu’à ce moment précis il s’est senti submergé par le stress et qu’il aurait presque souhaité interrompre l’émission : « Si on m’avait dit : “Tu as le choix, tu peux tout arrêter, t’en aller ou continuer”, je pense que je serais parti en courant tellement j’étais nerveux. »

Un échange réconfortant avec Virginie Efira

C’est à cet instant que Virginie Efira a prononcé une phrase qui a bouleversé l’ambiance sur le plateau : « Je vous préviens, c’est mon premier journal et je suis un peu stressée. » Cette simple confession, exprimée avant l’entretien, a permis à Jean-Baptiste Marteau de relativiser sa propre tension. Il lui répondit aussitôt : « Rassurez-vous, moi aussi ! » Ce court dialogue sincère a instantanément créé une complicité, apaisant la nervosité de chacun.

Jean-Baptiste Marteau souligne que ce moment d’échange a dissipé la pression accumulée et leur a donné la sérénité nécessaire pour poursuivre le journal dans de bonnes conditions. Ce souvenir demeure pour lui un exemple marquant de la solidarité entre professionnels confrontés à la nervosité du direct. Depuis cette première expérience, il a consolidé sa place au sein de la rédaction de France 2, devenant un visage familier et respecté des téléspectateurs.

Après avoir longtemps assuré la fonction de joker de Laurent Delahousse, Jean-Baptiste Marteau a franchi un nouveau cap en septembre dernier en prenant le relais officiel de Léa Salamé à la présentation du journal de 20 Heures. Cette progression illustre son installation durable comme une figure majeure de l’information télévisée française, dont le parcours a débuté sous le signe de l’apprentissage et de la gestion du stress sur le plateau.