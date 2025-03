Vinicius Jr: « je suis à mon meilleur niveau »

-Publicité-

L’attaquant brésilien du Real Madrid, Vinicius Jr, estime qu’il traverse actuellement la meilleure phase de sa carrière, malgré une saison marquée par quelques blessures.

Avec 17 buts et 12 passes décisives en 35 matchs toutes compétitions confondues, le joueur de 24 ans affiche des statistiques solides. Avant le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre l’Atlético Madrid, il a partagé son ressenti avec la presse.

« Je suis à mon meilleur niveau en ce moment. J’ai eu des blessures et avec autant de matchs, on ne peut pas toujours être à 100% », a-t-il confié à la presse. Le Real Madrid a remporté ce derby madrilène 2-1, prenant une légère avance avant le match retour. Conscient de l’exigence du haut niveau, Vinicius a souligné la difficulté de maintenir une performance constante sur l’ensemble de la saison.

« Quand on joue 80 matchs, il est impossible d’être toujours au top physiquement et mentalement. Beaucoup de joueurs jouent malgré des blessures. Mais le moment décisif de la saison arrive, et à Madrid, nous savons mieux jouer sous pression« , a ajouté la star auriverde.

Toutefois, les Merengues ont subi une défaite 2-1 face au Real Betis en Liga ce week-end, un revers qu’ils devront vite oublier pour poursuivre leur quête de titres.

- Publicité-