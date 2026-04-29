LDC, PSG: Hakimi forfait pour le match retour face au Bayern

Touché à la cuisse contre le Bayern Munich, Achraf Hakimi a été contraint de déclarer forfait pour la demi-finale retour de Ligue des champions. Un coup dur pour Paris, qui perd l’un de ses cadres avant un déplacement décisif en Allemagne.

Coup dur pour le Paris Saint-Germain à l’approche de son déplacement en Allemagne. Sorti diminué lors du spectaculaire succès face au Bayern Munich (5-4) en demi-finale aller de la Ligue des champions de l’UEFA, Achraf Hakimi sera absent pour la manche retour prévue à l’Allianz Arena. Les examens passés par le latéral droit ce mercredi ont confirmé une lésion musculaire à l’arrière de la cuisse droite. Un verdict qui met fin à ses espoirs de participation au choc européen de la semaine prochaine. Le club de la capitale a officialisé un passage en soins pour plusieurs semaines, sans préciser de durée exacte d’indisponibilité.

Le scénario de sa blessure s’est produit en fin de rencontre, à la suite d’un duel avec Konrad Laimer. Visiblement touché, l’international marocain avait tenté de poursuivre avant de s’allonger au sol, contraignant son équipe à terminer la rencontre en infériorité numérique sur le plan des changements. Ce forfait représente un véritable casse-tête pour Luis Enrique. L’entraîneur espagnol devra revoir ses plans dans un secteur clé de son système. Plusieurs options s’offrent à lui, notamment le repositionnement de Warren Zaïre-Emery sur le flanc droit, un rôle qu’il a déjà occupé cette saison.

Au milieu, le retour en forme de Fabian Ruiz pourrait permettre de recomposer un trio avec Vitinha et João Neves. D’autres options, comme Désiré Doué ou Kang-in Lee, restent également envisageables. À quelques jours d’un rendez-vous décisif, le PSG perd donc l’un de ses cadres, dans une période où chaque détail peut faire basculer une qualification européenne.





