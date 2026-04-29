Chelsea: Mykhailo Mudryk suspendu quatre ans pour dopage

Contrôlé positif au meldonium, Mykhailo Mudryk a été lourdement sanctionné par la Fédération anglaise. L’ailier de Chelsea, déjà éloigné des terrains depuis fin 2024, a décidé de faire appel devant le Tribunal arbitral du sport.

Coup de tonnerre pour Mykhailo Mudryk. L’ailier de Chelsea a été sanctionné de quatre ans de suspension par la Fédération anglaise de football pour dopage, une décision rendue publique ce mercredi.Déjà écarté des terrains à titre provisoire depuis décembre 2024, l’international ukrainien paie un contrôle positif au meldonium, effectué lors d’un test urinaire en octobre de la même année. Depuis sa dernière apparition officielle fin novembre 2024, le joueur n’avait plus été aligné sous les couleurs londoniennes.

Arrivé en provenance du Shakhtar Donetsk en janvier 2023 pour un montant conséquent, Mudryk voit sa trajectoire brutalement freinée. Une sanction lourde qui pourrait peser durablement sur la suite de sa carrière. Le joueur de 25 ans a décidé de contester cette décision et a saisi le Tribunal arbitral du sport. Dans l’attente de l’issue de cette procédure, l’avenir de l’Ukrainien reste plus incertain que jamais.





