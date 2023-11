« Vinicius devrait changer son attitude », Carlo Ancelotti l’admet

-Publicité-

En conférence de presse avant le match de Ligue des champions contre le Sporting Braga mercredi, Carlo Ancelotti s’est exprimé sur le comportement de Vinicius Junior qui agace de plus en plus, même à Madrid.

« J’adorerais lui parler en tant que collègue de profession pour lui dire ce que je pense et ce que je ressens, c’est un grand joueur qui fait la différence et il devrait être admiré dans chaque stade, s’il changeait d’attitude, il aurait plus de reconnaissance«, a déclaré ce weekend Carles Puyol sur Vinicius Junior, invitant l’ailier du Real Madrid à changer de comportement pour avoir plus de reconnaissance sur le terrain.

Des conseils parvenus également aux oreilles de Carlo Ancelotti. Interrogé ce mardi, à la veille de la réception du Sporting Braga en Ligue des champions, sur les déclarations de l’ancienne légende du Barça concernant l’attaquant brésilien, l’entraineur madrilène a admis que son joueur devrait peut-être changer sur certains aspects.

« Si Puyol veut parler à Vinicius, qu’il le fasse, il a beaucoup d’expérience. Vini fait la différence, c’est clair, il doit peut-être améliorer son attitude dans certaines circonstances. Mais il a beaucoup progressé et continue de le faire. Nous sommes ravis de lui. Il fait de son mieux, il a été un peu à côté de la plaque lors des derniers matches, mais il s’est beaucoup amélioré », a déclaré le technicien italien, rapporté par ‘Besoccer’.

Peu efficace devant les buts cette saison, Vinicius a inscrit 3 buts en 11 matchs toutes compétitions confondues. Un maigre bilan pour la star brésilienne qui est visiblement plus efficace dans les provocations.