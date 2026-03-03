Vincent Moscato traite Zlatan Ibrahimović de « grand crétin »

Vincent Moscato , ancien talonneur du rugby reconverti en animateur et consultant, se retrouve bloqué à Dubaï depuis les bombardements iraniens annoncés le week-end du 29 mars 2026 et suscite l’attention pour son refus de rejoindre la vague de témoignages d’influenceurs présents sur place. Connu pour sa voix grave et son franc-parler, Moscato critique publiquement le comportement de certains créateurs de contenu tricolores restés dans l’émirat touché par les attaques.

Les attaques, décrites comme une réponse iranienne visant notamment les intérêts américains et israéliens, ont entraîné la mise en lumière de nombreux Français installés à Dubaï. Parmi eux, des personnalités issues de la télé-réalité et des réseaux sociaux — citons Maëva Ghennam, qui a diffusé une vidéo montrant qu’elle dissimulait son passeport dans son soutien-gorge, et des influenceurs comme TiBo InShape, déjà au centre de critiques — illustrent la diversité des profils affectés par la crise.

Bloqué aux Émirats, Vincent Moscato refuse cependant de se fondre dans le flux des contenus émotionnels postés en masse. Fidèle à son caractère direct, il profite de sa présence sur place pour fustiger les attitudes qu’il juge opportunistes chez certains influenceurs, sans pour autant s’associer à leurs prises de parole en ligne.

Vincent Moscato, bloqué à Dubaï, il fustige les influenceurs

Né à Paris mais formé rugbystiquement à l’UA Gaillac dans le Tarn, Moscato s’est fait une place dans l’ovalie au cours des années 1980, notamment au Sporting Club Albigeois (SCA). Talonneur de métier, il a évolué aux côtés de Serge Simon et Philippe Gimbert au sein d’un pack homogène surnommé les “Les Rapetous”, surnom évoqué pour leur physique de combattants et leur jeu rugueux.

Après sa carrière sur les terrains, il a engagé une reconversion médiatique progressive. Dès le début des années 2000, il intervient comme consultant sportif pour France Télévisions, avant de travailler pour Sud Radio puis pour RMC. En 2007, il prend les commandes du Moscato Show, émission qui a permis de mettre en avant son sens de l’antenne, sa gouaille et sa capacité à emporter l’auditoire.

La personnalité de Moscato se caractérise par un franc-parler souvent signalé dans les médias. Sur RMC en 2016, il n’a pas hésité à attaquer le footballeur Zlatan Ibrahimović, lui reprochant notamment ses performances en Coupe d’Europe et ponctuant son propos d’expressions imagées : “Il a pris quand même 15 000 000 d’euros par an pour gagner un titre de champion de France !” et “S’il était là, je vais lui dire, tu vaux pas un pichet de cidre, grand crétin !” Ces sorties ont renforcé son image d’animateur sans filtre, apprécié ou décrié selon les publics.