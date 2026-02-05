Vincent Lagaf : « Je suis de la génération qui regarde les mecs droit dans les yeux »

Vincent Lagaf, animateur populaire des années 1990-2000 sur TF1, fait son retour à l’antenne avec Le Bigdil sur RMC Story après plusieurs années d’absence. Après des rumeurs de reprise en 2024, la chaîne a programmé un numéro inédit pour ce vendredi 9 janvier à 21h10 , relançant le jeu culte auprès des téléspectateurs nostalgiques.

Vincent Lagaf, animateur populaire des années 1990-2000 sur TF1, fait son retour à l’antenne avec Le Bigdil sur RMC Story après plusieurs années d’absence. Après des rumeurs de reprise en 2024, la chaîne a programmé un numéro inédit pour ce vendredi 9 janvier à 21h10, relançant le jeu culte auprès des téléspectateurs nostalgiques.

Ancienne figure majeure du divertissement quotidien, Lagaf avait connu une longue traversée du désert médiatique avant que l’idée d’un retour ne prenne forme. Dans une interview accordée à Télé-Loisirs, il explique que plusieurs chaînes s’étaient montrées intéressées, mais que c’est Stéphane Sallé de Chou, patron de RMC Story et de RMC Découverte, qui a d’abord diffusé d’anciens numéros pour tester l’accueil du public. « Il a vu que ça avait été un carton d’audience, et on m’a donc appelé pour me demander si j’avais envie de refaire le Bigdil », a-t-il déclaré.

Le présentateur a insisté sur le souhait de préserver l’identité du programme. « On ne va pas changer une virgule par rapport à la première saison du Bigdil sur TF1 », a-t-il affirmé, ajoutant qu’il tient à ce que l’émission conserve ses grandes lignes afin que la nouvelle génération puisse la regarder avec ses parents. Lagaf a également évoqué le passage du temps en ces termes : « En dehors du fait que j’ai pris 20 ans dans la gueule, il faut que l’émission reste la même. »

Les engagements de l’animateur et le format choisi

Dans ses déclarations, Vincent Lagaf a précisé qu’il ne souhaitait pas retrouver la cadence quotidienne qui caractérisait Le Bigdil à son apogée sur TF1. Il a expliqué que le programme est désormais proposé en prime time, ce qui lui convient mieux : « Il n’y a plus la pression d’une quotidienne. Je ne veux plus en faire car de nos jours, il faut en enregistrer cinq ou six par jour. Je ne comprends pas comment on peut être drôle pendant six heures. Moi, je n’en suis pas capable. En prime time, on a plus de temps pour déconner ».

Interrogé sur d’éventuelles garanties de la part de la chaîne avant le relancement, l’animateur a répondu qu’il n’en avait pas besoin. « Je fais partie de la génération qui regarde les mecs droit dans les yeux et qui leur dit : ‘Ne me prends pas pour un con’. Pour que le Bigdil soit un succès, il faut que cela reste un vrai show et non pas une simple émission de télévision », a-t-il déclaré.

Sur le plan des audiences, Vincent Lagaf a livré des chiffres récents lors d’une intervention dans Le Buzz TV en novembre : il a indiqué que les visionnages en replay atteignent désormais « entre 5 et 600 000 ». Il a commenté son étonnement face à ces chiffres et a précisé son engagement contractuel : « J’ai signé quatre ans. J’ai encore trois saisons à faire. »