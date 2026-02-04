Vincent Cerutti : un ex-salarié de Chérie FM affirme «Tout le monde a vu»

Vincent Cerutti a été condamné le 4 février 2026 par le tribunal correctionnel de Paris à huit mois de prison avec sursis pour des faits d’agression sexuelle liés à des « morsures aux fesses » commises entre novembre 2015 et février 2016 alors qu’il animait la matinale de Chérie FM. L’animateur a fait appel de cette décision ; lors de l’audience du 9 décembre dernier il avait déjà été jugé pour ces mêmes faits, et sa compagne de l’époque, Hapsatou Sy, était présente au procès lorsqu’il a annoncé leur séparation, reprise ensuite par plusieurs médias.

Les faits reprochés se déroulent, selon les éléments présentés au tribunal, sur la période indiquée et concerneraient des morsures portées à au moins une collègue à deux reprises pendant les émissions matinales. La condamnation prononcée le 4 février 2026 a été assortie d’un sursis. Vincent Cerutti a immédiatement annoncé son intention d’interjeter appel pour contester les conclusions du tribunal.

Parallèlement à la procédure pénale, Hapsatou Sy a réagi publiquement aux rumeurs liées à sa vie privée. Présente lors de l’audience où la séparation a été évoquée, elle a ensuite publié un message sur Instagram pour démentir plusieurs allégations la présentant comme « insupportable » ou « en larmes », déclarant notamment : « On va très bien, même trop pour certains. » Elle a dénoncé la diffusion de contre-vérités et ironisé sur les interprétations publiques de sa vie privée.

Appel de la défense et témoignages d’anciens collègues

L’avocat de Vincent Cerutti, Me Antoine Vey, a indiqué que son client formait « un appel immédiat ». Dans un communiqué cité par la défense, il a critiqué le raisonnement du tribunal : « Le tribunal, comme parfois dans ce type de dossiers, a rendu sa décision sur le seul fondement des accusations de la plaignante. La seule prise en compte des témoignages des autres collègues de travail entendus en procédure écarte nécessairement toute intention sexuelle. Vincent Cerutti n’a jamais agressé sexuellement quiconque et nous l’établirons en appel. »

Des témoignages d’anciens salariés de Chérie FM ont été relayés dans les médias audiovisuels. Sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste (C8), un ex-collègue a affirmé que « tout le monde dans la matinale a vu ce qu’il s’était passé et personne n’a rien dit », précisant qu’une salariée avait protesté lors de la première agression et que sa plainte immédiate n’avait pas été suivie d’effets apparents. Selon ce témoin, un second incident aurait eu lieu quelques mois plus tard et une autre personne aurait été ciblée ; il affirme par ailleurs que l’auteur des faits aurait ensuite offert des fleurs pour s’excuser.

Le même ancien employé a décrit l’impact sur la victime en ces termes : « La fille était en pleurs. C’est au delà d’une marque (…) Elle n’a jamais reçu un mail ni un coup de téléphone. » Ces témoignages ont été évoqués au cours de la procédure et cités par la presse couvrant l’affaire.