Villareal 2 – 3 Real Madrid: la réaction de Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti était en conférence de presse ce jeudi soir, après la remontada du Real Madrid contre Villarreal (3-2) en Coupe du Roi. Le technicien italien a salué le caractère de son équipe.

Dans une petite crise ces dernières semaines, le Real Madrid est passé au bord de la catastrophe ce jeudi soir. En déplacement sur la pelouse de Villarreal, pour le compte des huitièmes de finale de la Coupe du Roi, les Merengues ont frôlé l’élimination, avant de se rebeller en deuxième mi-temps pour s’offrir une belle remontada (3-2). En effet, lors du premier acte de ce duel, les coéquipiers de Karim Benzema ont été menés par deux buts d’écart, avant de compter sur des buts de Vinicius Jr, Militao et Ceballos, en seconde période, pour renverser le match et se qualifier pour le tour suivant.

Après la rencontre, l’entraîneur madrilène Carlo Ancelotti s’est présenté face à la presse. Et il a savouré la qualification et le scénario du match « Oui, nous sommes revenus. La première mi-temps n’a pas été bonne et c’était inattendu. Il est difficile de changer la dynamique, mais l’équipe a montré du caractère et de la personnalité. La deuxième mi-temps nous a donné beaucoup de confiance : nous n’avons pas baissé les bras, nous nous sommes battus sur chaque ballon… Vous aussi (les journalistes) vous avez également modifié les titres de vos articles« , a-t-il lâché, relayé par Real France.

Le technicien italien a quand même révélé qu’il était en colère contre son équipe après la première mi-temps. « J’étais très en colère parce que dans les duels nous n’étions pas convaincants et j’ai dit à l’équipe qu’elle avait le temps de se réveiller et elle l’a très bien fait. Nous ne pouvons pas jouer comme nous l’avons fait en première mi-temps, mais la réaction a été spectaculaire. Cet écusson n’abandonne jamais« , a-t-il ajouté.

Les joueurs du Real Madrid devront se servir de cette énergie, retrouvée lors du second acte contre Villarreal, pour remonter la pente. Et il faudra commencer dès ce dimanche, avec un déplacement périlleux sur la pelouse de l’Athletic Bilbao, à l’occasion de la 18è journée de Liga.