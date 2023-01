Villareal 2 – 1 Real Madrid: les réactions de Carlo Ancelotti et Thibaut Courtois

Ce samedi, le Real MAdrid s’est incliné sur la pelouse de Villarreal sur le score de 2-1. Après la rencontre, l’entraîneur Merengue Carlo Ancelotti et le portier Thibaut Courtois ont analysé cette défaite.

En déplacement sur la pelouse de Villarreal ce samedi, à l’occasion de la 16è journée du championnat espagnol, le Real Madrid a été logiquement battu (2-1). Trop imprécis et très faibles défensivement, les Merengues ont été punis par des réalisations de Yéremy Pino (47è) et Gerard Moreno (63è, SP). Une très mauvaise opération pour les coéquipiers de Karim Benzema qui peuvent voir le FC Barcelone prendre trois points d’avance en tête du classement.

Après la rencontre, l’entraîneur du champion d’Espagne en titre, Carlo Ancelotti a livré ses impressions sur la prestation de ses joueurs. « Oui, c’était difficile et on s’est compliqué le match un peu plus encore par nous-mêmes. On n’a pas bien défendu comme on le voulait. On a laissé des espaces entre les lignes et ils nous ont posés des problèmes. On a commis des erreurs à la relance et revenir dans le match était plus compliqué ensuite. On n’a pas bien commencé l’année, comme l’année dernière« , a reconnu le technicien italien au micro de Movistar et rapporté par Real France.

De son côté, le gardien de but madrilène Thibaut Courtois a appelé au calme: « Il faut rester calme. C’est une défaite difficile, mais nous sommes encore au milieu de la saison. Nous n’avons pas bien commencé le match, avec des pertes de balle, on les a laissé entrer dans le match. On est rentrés à 0-0 à la mi-temps, avec quelques contre-attaques et quelques occasions que nous avons eues et que nous n’avons pas conclues.

Puis, en deuxième mi-temps, nous avons commencé encore plus mal. Je ne sais pas si je l’ai assez dévié pour toucher le poteau, mais Mendy est passé derrière et l’a mis dedans. Vous revenez dans le match avec un penalty et, quelques minutes plus tard, une autre main qui, à mon avis, n’est pas un penalty. Les mains sont très interprétables et c’est très difficile. C’est dommage.«

Mercredi prochain, le Real Madrid accueillera Valence au Santiago Bernabeu pour le compte de la 17è journée de championnat. Une rencontre qui s’annonce tout aussi difficile, mais les protégés de Carlo Ancelotti devront trouver les moyens pour aller chercher les trois points et ne pas plonger dans le doute.