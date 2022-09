Vietnam: un incendie dans un bar karaoké fait au moins 23 morts et plusieurs blessés

Au moins 23 personnes sont mortes et 40 autres ont été blessées à la suite d’un incendie survenu dans un bar karaoké dans le sud du Vietnam près d’Hô Chi Minh-Ville.

L’incendie s’est déclaré dans la nuit du mardi au mercredi 7 septembre au bar de la province de Binh Duong, un centre de production industrielle près de Ho Chi Minh-Ville, selon l’agence de presse officielle Vietnam.

« Quand l’incendie s’est déclaré, j’étais tellement paniqué et j’ai couru pour me mettre à l’abri et je ne me souviens pas comment c’est arrivé« , a déclaré un témoin, qui s’est identifié comme Quynh, cité dans le rapport.

Selon les médias locaux, le feu a ravagé les 2e et 3e étages du bâtiment de quatre niveaux qui abritait le bar karaoké, piégeant ainsi les clients et le personnel à l’intérieur. Face a l’intensité des flammes, plusieurs personnes ont eu le réflexe de se sauver en sautant des étages. Le Bilan pour le moment fait état de 23 morts et une quarantaine de blessés. Ce bilan pourrait encore connaître une évolution dans les prochaines heures.

«Les équipes de secours sont sur place à la recherche de victimes. La cause de l’incendie n’a pas été déterminée et fait l’objet d’une enquête», a précisé un responsable des forces de l’ordre, Nguyen Thanh Ham.

Très dévasté par cet incendie qualifié comme le plus meurtrier au Vietnam après celui d’un immeuble résidentiel à Hô Chi Minh-Ville en 2018, le Premier ministre Pham Minh Chinh, a ordonné ce mercredi 7 septembre, au ministère de la Sécurité publique et aux autorités provinciales d’enquêter sur la cause de l’incendie.

Chinh a également ordonné aux villes et provinces du pays d’Asie du Sud-Est de renforcer les normes de sécurité dans les installations sujettes aux incendies, y compris dans les bars de karaoké.