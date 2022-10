Vie de Couple: le slow fading, cette nouvelle technique pour rompre silencieusement

Une simple discussion respectueuse suffirait largement pour rompre avec quelqu’un. Mais de nos jours, les comportements toxiques se multiplient. Après le ghosting, découvrez le slow-fading, une nouvelle méthode de rupture encore plus perfide.

Dans l’idéal, lorsqu’il est temps de se séparer de son ou sa partenaire, une conversation a lieu afin de se mettre d’accord. Pourtant, cela n’arrive pas toujours et encore moins pour certaines personnes, qui préfèrent utiliser des techniques plus sournoises comme le « slow fading ». Si on connaissait déjà le « ghosting », qui consiste à couper tout contact avec la personne et ne plus répondre pour mettre fin à la relation, celle-ci est encore plus toxique.

Qu’est ce que le slow fading ?

Signifiant littéralement « disparition lente », le « slow fading » consiste à réduire progressivement le contact avec votre partenaire – ou la personne que vous fréquentez – sans jamais vraiment aborder le problème de front. Ce qui laisse l’autre dans le doute car il se demande s’il a fait quelque chose pour mériter un certain éloignement. Pourtant la distance émise est d’abord si subtile que l’autre n’est pas complètement sûr que la situation ait réellement changée, du moins jusqu’à ce qu’il ne reçoive plus aucune nouvelle.

Les signes du Slow Fading

Vous êtes en couple ou dans une relation amicale depuis un moment mais vous constatez un changement d’attitude de la part de votre partenaire ou ami. Distant, moins enthousiaste… Il existe plusieurs signaux d’alarme vous permettant de savoir si vous êtes victime ou non de slow fading, découvrez quelques-uns ici :

Votre intuition vous fait remarquer que votre partenaire instaure une distance et s’éloigne progressivement.

Vous constatez qu’il arrête de planifier des projets ou qu’il annule vos plans

Vous êtes toujours la personne qui initie les conversations et vous ne recevez pas les réponses attendues

Les conversations se terminent rapidement et votre partenaire répond de moins en moins à vos messages

Il vous fait comprendre que vous n’êtes plus sa priorité en vous accordant moins de temps et en s’intéressant de moins en moins à votre quotidien