La polémique autour de Patrick Bruel prend une nouvelle dimension après des déclarations cinglantes de la chanteuse Lio, qui affirme que certains comportements étaient connus « depuis des années » dans le milieu artistique, au moment où plusieurs enquêtes en France et en Belgique visent le chanteur et que le lancement de sa nouvelle tournée est programmé au 16 juin à Paris.

Interrogée lors de la tournée « Les années 80 » au Zénith de Toulouse, Lio, 63 ans, a exprimé une colère nette et sans détours dans un entretien accordé à La Dépêche. Elle a notamment déclaré : « On le sait depuis des années… Qu’il aille se faire soigner ! Il faut lui apprendre à rentrer son sexe, je suis désolée, il a un problème ». Ces propos interviennent alors que la parole se multiplie dans le monde artistique et que des voix font état d’un certain climat d’impunité au fil des années.

La prise de position de Lio rejoint d’autres témoignages récents, comme celui de Myriam Abel, qui a également indiqué que le comportement du chanteur était « connu de tous ». Les réactions émanent aussi du monde politique et d’élus locaux, qui s’expriment sur la tenue des concerts à venir.

Lio très virulente contre Patrick Bruel

Au-delà de son attaque contre Patrick Bruel, Lio a élargi sa critique à des figures du patrimoine culturel français, estimant que certains artistes ont longtemps bénéficié d’une indulgence collective. Elle a qualifié Jacques Prévert et Boris Vian de « génies très misogynes » et s’est montrée très dure envers Serge Gainsbourg, qu’elle a décrit comme « l’idole aux pieds d’argile de la France », affirmant qu’il représentait selon elle « la France dans toute sa dégueulasserie ». Lio a par ailleurs indiqué qu’elle signait des pétitions pour empêcher que des rues portent le nom de Serge Gainsbourg.

Les propos de Lio interviennent alors que Patrick Bruel fait l’objet de plusieurs enquêtes en France pour des accusations de viols et d’une enquête en Belgique pour agression sexuelle. Parmi les plaintes, celle déposée par Flavie Flament porte sur un viol qu’elle affirme avoir subi en 1991, alors qu’elle avait 16 ans. Selon son avocate, Corinne Herrmann, « de nouvelles plaintes pour viols » devraient également être déposées prochainement.

Face à ces accusations, Patrick Bruel conteste fermement tous les faits qui lui sont reprochés. Le chanteur affirme n’avoir « jamais forcé » une femme à avoir des relations sexuelles avec lui. Concernant les accusations de Flavie Flament, il reconnaît une « brève histoire » mais assure qu’« il n’y eut ni viol, ni drogue ».

Sur le plan politique, plusieurs responsables locaux ont réagi à la tenue des concerts à venir. Le lancement de la tournée est attendu le 16 juin à Paris. Le maire de Paris, Emmanuel Grégoire, a estimé sur France 2 que le chanteur « devrait se retirer » temporairement « le temps que la justice soit rendue ». À Marseille, le maire Benoît Payan a demandé à Patrick Bruel de renoncer au concert prévu le 30 octobre, invoquant « la gravité des accusations portées » et le respect de « la parole des victimes ». À Brest, le maire Stéphane Roudaut a estimé que le chanteur devrait avoir « la décence » de se mettre en retrait pendant la durée des procédures judiciaires.