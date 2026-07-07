Victoria Monfort rejoint le casting de la série Emily in Paris sur Netflix

Nelson Monfort, journaliste sportif emblématique qui a rythmé des décennies de retransmissions majeures, voit sa fille Victoria Monfort s’illustrer aujourd’hui dans l’univers de la fiction. Âgée de 38 ans, cette dernière poursuit une carrière d’actrice en pleine expansion et vient de rejoindre le casting de la série à succès Emily in Paris , diffusée sur Netflix. Cette nouvelle étape marque une reconnaissance importante pour Victoria, déjà connue du public pour ses rôles dans la série Ici tout commence sur TF1 ainsi que dans le film Karaoké.

Victoria Monfort continue ainsi à étendre son champ d’action dans le secteur audiovisuel français, et son intégration à une production à portée internationale renforce sa visibilité en dehors des frontières hexagonales. Malgré le secret entourant les détails précis de son personnage dans Emily in Paris, son engagement dans cette série confirme son positionnement grandissant dans un univers concurrentiel où la comédie française rayonne désormais auprès d’un public global.

Une filiation artistique entre sport et spectacle

Nelson Monfort, figure incontournable du journalisme sportif, a longtemps commenté des événements prestigieux tels que Roland-Garros ou les compétitions de patinage artistique, notamment aux côtés de Philippe Candeloro. Après près de 35 ans passés au cœur des terrains de sport, il s’est récemment orienté vers d’autres formes de médias, apparaissant sur des émissions comme Les Apprentis Champions au ski sur W9 et intervenant ponctuellement sur CNews. Cette transition reflète un choix assumé, privilégiant désormais des projets ciblés et des collaborations choisies avec soin. « Mon téléphone sonne moins, mais mieux », confie-t-il.

Dans ce nouveau contexte, les échanges professionnels et personnels entre Nelson et sa fille ont évolué. Invité à s’exprimer sur la carrière artistique de Victoria Monfort, le journaliste n’a pas caché sa fierté et a souligné les conseils que sa fille lui prodigue sur les codes et le positionnement dans le milieu artistique, inversant ainsi les rôles traditionnels entre père et fille. Ce dialogue témoigne d’un lien étroit, renforcé par leurs parcours respectifs dans des univers médiatiques différents mais complémentaires.

La carrière de Victoria, qui a su gagner une place notable au sein de la fiction télévisuelle et cinématographique française, s’inscrit dans une dynamique où la jeune génération d’acteurs bénéficie de plateformes internationales comme Netflix pour élargir leur audience et leurs opportunités professionnelles. Intégrer Emily in Paris, série particulièrement suivie en France et à l’international, ouvre de nouvelles perspectives sur la scène artistique contemporaine.

Cette évolution illustre également le renouvellement générationnel des talents, où les héritages culturels et professionnels s’articulent entre générations au sein des familles liées au monde des médias et du spectacle.