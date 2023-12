Victor Osimhen: « Nous devons nous donner à 200% » à la CAN 2023

-Publicité-

Joueur africain de l’année, Victor Osimhen se projette déjà sur la CAN 2023 qui s’ouvre en janvier prochain en Côte d’Ivoire. Et le buteur nigérian a prodigué de précieux conseils à ses coéquipiers, en quête de leur quatrième titre continental.

Lundi dernier à Marrakech au Maroc, Victor Osimhen remportait son premier titre de joueur africain de l’année. Favori pour le trophée, le Nigérian a décroché le Graal devant ses concurrents, le marocain Achraf Hakimi et l’égyptien Mohamed Salah. Face aux journalistes après son sacre, l’attaquant de Naples en a profité pour évoquer la Coupe d’Afrique des nations, Côte d’Ivoire 2023.

Confiant quant aux chances des siens de remporter leur quatrième titre continental, l’avant-centre des Super Eagles a tout de même appelé ses coéquipiers à faire preuve d’une concentration maximale du début jusqu’à la fin du tournoi.

« Nous avons de grands talents dans l’équipe nationale du Nigeria. Je pense que nous allons bien performer dans la compétition (CAN 2023), et notre objectif est de remporter le titre. Toutes les équipes africaines sont devenues plus fortes, nous devons donc nous donner à 200% de notre niveau pour y parvenir. Nous devons avancer sur le bon chemin, quelles que soient les difficultés des circonstances », a-t-il fait savoir en conférence de presse lors des CAF Awards à Marrakech.

Le Nigéria est logé dans le groupe A, avec la Côte d’ivoire, double championne d’Afrique et pays organisateur, la Guinée-Equatoriale et la Guinée-Bissau, deux équipes difficilement manœuvrables et qui rêvent également de disputer les premiers rôles dans ce tournoi. Les Super Eagles lancent leur campagne contre les Eléphants, le 18 janvier 2024 au stade Olympique Alassane Ouattara D’Anyama.