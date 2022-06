Victor Osimhen : les sages conseils du joueur nigérian pour éviter les goumins

L’attaquant de Naples et des Super Eagles, Victor Osimhen, a donné des conseils aux amoureux sur la façon d’éviter de se faire servir un « petit-déjeuner » (peine d’amour).

L’attaquant, qui est très actif sur ses pages de médias sociaux, en particulier Twitter, distribuant des citations que beaucoup trouvent inspirantes et amusantes, a fait valoir qu’une relation dramatique se dirigerait toujours vers les rochers. Il a dit que peu importe à quel point on est aimé par son partenaire, il ou elle quittera la relation si l’autre individu est trop problématique. « N’oubliez jamais que la bonne personne vous quittera si votre Wahala est trop », a-t-il tweeté.

Sur la toile, de nombreux internautes ont approuvé les conseils d’Osimhen, mais quelques-uns ont insisté sur le fait que la bonne personne gérerait le « wahala » de leurs amants malgré son ampleur. «Les hommes passent leur temps à frustrer quelqu’un qui les aime vraiment, le tout au nom de je la teste. Les bonnes valeurs morales ne se cachent pas. La seule raison pour laquelle elle est restée après avoir été traitée comme une feuille est les qualités susmentionnées. Si l’inverse est le cas, vous tolérerez ces choses. Nous sommes des humains », a réagi l’un d’eux.

«La bonne personne ne se lassera jamais de vous, laissez cela couler », estime un autre. « Tellement vrai, personne ne veut de stress supplémentaire », a déclaré une internaute comme pour donner raison au footballeur.

Courtisé par les géants de la Premier League

Après une saison 2021/22 spectaculaire avec Naples qui l’a vu marquer 18 buts et fournir six autres passes décisives en 32 sorties dans toutes les compétitions, Osimhen a attiré l’attention de plusieurs clubs de Premier League, dont Newcastle, Arsenal et Manchester United.

Pourtant, Osimhen semblait imperturbable face à toutes les spéculations entourant un éventuel départ estival de Naples. « Je sais qu’il y a beaucoup de gens qui m’aimeraient en Espagne ou en Angleterre, mais je ne pense pas que ce soit le bon moment pour en parler maintenant que je suis avec l’équipe nationale« , avait déclaré le joueur lors de sa descente au Nigéria pour les deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2023.

« Je ne connais pas mon avenir, je sais que tout peut arriver, mais maintenant je veux juste partir en vacances avec ma famille, me vider la tête et recharger mes batteries. Ensuite, nous nous occuperons de tout le reste« , avait-il ajouté.