Victor Osimhen: « J’ai dépassé mon objectif en tant que footballeur »

L’attaquant de Naples, Victor Osimhen, a déclaré qu’il avait dépassé les attentes personnelles qu’il s’était fixées pour sa carrière et qu’il devait son succès à Dieu.

Osimhen l’a déclaré lors d’une conversation avec le créateur de contenu sportif nigérian, Oma Akatugba, publiée sur Instagram lundi. L’international nigérian de 24 ans a déclaré qu’il attribuait son succès en tant que footballeur à beaucoup de douleur, de larmes et d’échecs qui ont fait de lui le joueur vedette qu’il est aujourd’hui.

Le meilleur buteur de Serie A cette saison, a déclaré qu’il avait rencontré de nombreux obstacles dans ce voyage vers le sommet, ajoutant que beaucoup le méprisaient et ne s’attendaient pas à ce qu’il atteigne le niveau de succès dont il jouit actuellement. Il a également déclaré qu’il était heureux de prouver que ses opposants avaient tort.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait dépassé son objectif en tant que footballeur, Osimhen a déclaré: « Pour moi, plus de 100%, plus comme 1001%, parce que je me suis fixé une norme, le genre de vie que je veux vivre et même quand les choses n’allaient pas si bien pour moi, j’ai continué à croire, à rêver, à prier et à travailler dur, à faire toutes sortes de boulots avant de retourner à mon véritable amour, le football« .

« Je suis tellement reconnaissant à Dieu »

« Il y a eu beaucoup d’obstacles sur le chemin pour arriver là où je suis aujourd’hui. Beaucoup de haine, de coups dans le dos et aussi d’amour. J’attribue mon succès à beaucoup d’amour, de douleur, de larmes, d’échecs. Beaucoup ne croyaient pas que j’y arriverais, ils disaient que je ne survivrais pas deux ans. On s’est moqué de moi lorsque deux clubs m’ont rejeté en Belgique, mais je n’ai jamais laissé tout cela m’atteindre« .

« Dieu a tellement été si bon avec moi que je leur ai prouvé qu’ils avaient tort. Aujourd’hui, je joue dans l’un des meilleurs clubs d’Europe, j’ai été nominé pour le jeune joueur de l’année, j’ai remporté tellement de récompenses personnelles, ce qui, à mon avis, est une étape importante pour moi, compte tenu du fait que j’ai traversé de nombreux problèmes mettant ma vie en danger, je suis revenu et je me débrouille plutôt bien (…) Je suis tellement reconnaissant à Dieu d’être là où je suis aujourd’hui et je sais qu’il n’en a pas fini avec moi. » Cette saison, Victor Osimhen a inscrit 14 buts en 16 matchs joués en Serie A.