Victor Osimhen en lice avec Lionel Messi et Cristiano Ronaldo pour le prix IFFHS

L’attaquant Victor Osimhen a été sélectionné pour le prix du meilleur joueur dans la catégorie masculine par la Fédération internationale d’histoire et de statistiques du football pour 2023.

Le Nigérian affronte le vainqueur en titre du Ballon d’Or et détenteur du prix IFFHS Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, Erling Haaland, Antoine Griezman et Bukayo Saka.

La liste comprend également Vinicius Jnr, Mohamed Salah, Martin Odegaard, Harry Kane, Kevin De Bruyne et Jude Bellingham. Les autres candidats en course pour le Graal sont: Rúben Dias, Ilkay Gündoğan, Rodri, Bernardo Silva, Kim Min-jae, Lautaro Martínez, Nicolo Barella, Jamal Musiala, Bruno Fernandes, Romelu Lukaku, Alphonso Davies et German Cano.

Osimhen, qui a terminé huitième du Ballon d’Or masculin 2023, a été impressionnant avec Naples la saison dernière en jouant un rôle central alors que les Partenopei ont remporté le titre de Serie A pour la première fois en 33 ans. Le joueur de 24 ans a également terminé meilleur buteur du championnat italien de première division avec 26 buts, devenant ainsi le premier Africain à réaliser cet exploit.

Il a également été nommé joueur de l’année en Serie A de l’Association italienne des footballeurs pour la saison 2022/23. Des exploits qui ont fait de lui le joueur africain de l’année. Un trophée à lui attribuer lundi soir à Marrakech au Maroc. Il faut ajouter que les autres récompenses pour le prix IFFHS 2023 sont: meilleur meneur de jeu, meilleur gardien de but, meilleur entraîneur national, meilleur entraîneur de club et meilleur arbitre.