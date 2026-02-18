Victor Osimhen affirme que Naples l’a traité comme un chien

Victor Osimhen, attaquant de Galatasaray, a pris la parole au sujet de ses derniers mois passés au SSC Napoli, assurant avoir été mal traité malgré son apport au club.

Il a été une pièce maîtresse du Napoli lors du titre de Serie A obtenu en 2022/23 sous la direction de Luciano Spalletti, terminant meilleur buteur du championnat et contribuant au premier sacre du club depuis plus de trente ans. Sa production a toutefois baissé la saison suivante, marquée par des interrogations grandissantes sur son avenir.

Bien qu’il ait paraphé une prolongation de contrat en décembre 2023, Osimhen a indiqué qu’un accord verbal avait prévu qu’il pourrait quitter le club l’été suivant, engagement qu’il juge finalement non respecté, information relayée par Football Italia.

Prises de position et éléments de transfert

Le joueur a affirmé avoir subi des pressions pour rejoindre divers clubs et a précisé qu’il ne pouvait accepter ce traitement après les sacrifices consentis pour sa carrière.

Après une période de prêt, Osimhen a été transféré définitivement à Galatasaray pour un montant de 75 millions d’euros.

Il a également confirmé un intérêt sérieux de la Juventus en 2024, en précisant que l’ancien directeur sportif juventino Cristiano Giuntoli l’avait contacté avant que les discussions avec Galatasaray n’avancent. Il a dit avoir échangé avec des responsables de la Vieille Dame, tout en estimant que le président napolitain n’aurait pas validé une telle opération.

