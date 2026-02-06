Benin Web TV
LIVE

Victor Lekhal rejoint Al-Riyadh FC

Victor Lekhal a officiellement signé avec Al-Riyadh, club évoluant en Saudi Pro League, mettant fin à un bref passage au Qadsia SC. Pour la saison 2025-2026, le milieu avait porté le maillot du Qadsia après avoir débarqué librement dans l’effectif le 25 août 2025.

Le · MàJ le
Football
143vues
Victor Lekhal rejoint Al-Riyadh FC
Publicité
1 min de lecture
Google News

Victor Lekhal a officiellement signé avec Al-Riyadh, club évoluant en Saudi Pro League, mettant fin à un bref passage au Qadsia SC. Pour la saison 2025-2026, le milieu avait porté le maillot du Qadsia après avoir débarqué librement dans l’effectif le 25 août 2025.

Lors de son court séjour au Koweït, Lekhal a disputé une douzaine de rencontres. Il n’a pas inscrit de but durant ces apparitions, mais s’est distingué par une présence constante sur le terrain et un rôle notable dans l’organisation défensive de l’équipe.

Après environ six mois au sein du championnat koweïtien, le joueur a choisi de poursuivre sa carrière en Arabie saoudite en rejoignant Al-Riyadh. Ce départ marque une nouvelle étape dans son parcours professionnel.

Publicité

Ce transfert s’insère dans une trajectoire déjà fournie : Lekhal totalise à ce jour plus de 200 matches en club, gage d’une longévité et d’une expérience appréciables. Son parcours témoigne également d’une orientation progressive vers des championnats du Moyen-Orient offrant des opportunités financières et sportives accrues.

Articles liés

Football : Beşiktaş signe Emmanuel AgbadouRaphinha: «Lamine Yamal, c’est le plus fêtard, toujours endormi, toujours en retard»Football – Comores : Stefano Cusin conteste l’annulation d’un but par la VARArkema Première Ligue – Giraldez : l’OL Lyonnes juge sa position favorable avant le derby contre l’ASSE
Merci pour votre lecture — publicité