Victor Lekhal rejoint Al-Riyadh FC

Victor Lekhal a officiellement signé avec Al-Riyadh, club évoluant en Saudi Pro League, mettant fin à un bref passage au Qadsia SC. Pour la saison 2025-2026, le milieu avait porté le maillot du Qadsia après avoir débarqué librement dans l’effectif le 25 août 2025.

Lors de son court séjour au Koweït, Lekhal a disputé une douzaine de rencontres. Il n’a pas inscrit de but durant ces apparitions, mais s’est distingué par une présence constante sur le terrain et un rôle notable dans l’organisation défensive de l’équipe.

Après environ six mois au sein du championnat koweïtien, le joueur a choisi de poursuivre sa carrière en Arabie saoudite en rejoignant Al-Riyadh. Ce départ marque une nouvelle étape dans son parcours professionnel.

