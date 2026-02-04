Victor : « Je voulais qu’il m’aime », aveu choc sur Jonathan Jenvrin après son élimination

Lors de la deuxième demi-finale de la Star Academy, Ambre a obtenu son ticket pour la finale et affrontera Léa lors de l’ultime prime programmé le vendredi 7 février ; Victor, lui, a été éliminé aux portes de la finale et a quitté l’émission en déclarant être « très fier » de son parcours et de ce qu’il représente. Ambre et Léa se disputent la succession de Marine, la lauréate de la précédente saison, tandis que la prestation de Victor a suscité réactions et témoignages marquants au soir de l’annonce des résultats.

Lors de la deuxième demi-finale de la Star Academy, Ambre a obtenu son ticket pour la finale et affrontera Léa lors de l’ultime prime programmé le vendredi 7 février ; Victor, lui, a été éliminé aux portes de la finale et a quitté l’émission en déclarant être « très fier » de son parcours et de ce qu’il représente. Ambre et Léa se disputent la succession de Marine, la lauréate de la précédente saison, tandis que la prestation de Victor a suscité réactions et témoignages marquants au soir de l’annonce des résultats.

Sur le plateau, Victor a choisi la dignité et la reconnaissance plutôt que l’amertume. « Je suis très fier d’être arrivé jusqu’ici. Je trouve que c’est un très beau message. Je suis très fier de représenter ce que je représente. » a-t-il affirmé au moment de l’annonce, remerciant les « décisionnaires » et ceux qui lui ont permis « de shiner sur scène ». Il a également souligné sa satisfaction par rapport au prime : « J’ai passé un très bon prime. Je suis très fier des prestations qu’on a faites. » Le parcours du jeune académicien avait été marqué par des questionnements personnels : il a été rapporté qu’il avait longtemps douté de son identité pendant son cheminement dans l’émission.

L’animateur Nikos Aliagas a salué l’évolution artistique et personnelle de Victor. « Tu es un artiste. Aujourd’hui, tu repars comme un artiste. » a déclaré Nikos, soulignant que Victor avait su conquérir ses proches — fans, famille, amis et quartier — et les rendre fiers. Il a poursuivi en mettant l’accent sur la modestie et la sincérité de l’académicien : « Tu es arrivé ici avec la modestie et la sincérité qui sont tiennes. Tu es devenu ce que tu es en tant qu’artiste et ça personne ne te le prendra. »

Publicité

Victor sur Quotidien : Jonathan Jenvrin, la confiance et un exercice face au miroir

Le mardi 3 février 2026, Victor était invité de l’émission Quotidien sur TMC en compagnie de Jonathan Jenvrin, professeur de danse de la saison. Sur ce plateau, Victor a évoqué l’impact personnel du professeur : « Il m’a poussé à prendre confiance en moi. Même sans le faire exprès, moi, je voulais qu’il m’aime parce qu’il est parfait, c’est un être de lumière et je voulais qu’il me porte dans son cœur donc je voulais bien faire en danse, je ne voulais pas le décevoir. »