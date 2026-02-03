Victor, éliminé de la Star Academy, avoue son coup de foudre pour Bastiaan

Victor , éliminé lors des demi‑finales de la 13e saison de Star Academy diffusée sur TF1 le samedi 31 janvier 2026, a créé la surprise en confiant à Serieously avoir ressenti un « gros crush » pour son camarade Bastiaan . Cette révélation, reprise par plusieurs médias, intervient au moment où le chanteur quitte le château et laisse place aux derniers épisodes de la saison, marqués par une finale opposant deux candidates féminines.

Victor, éliminé lors des demi‑finales de la 13e saison de Star Academy diffusée sur TF1 le samedi 31 janvier 2026, a créé la surprise en confiant à Serieously avoir ressenti un « gros crush » pour son camarade Bastiaan. Cette révélation, reprise par plusieurs médias, intervient au moment où le chanteur quitte le château et laisse place aux derniers épisodes de la saison, marqués par une finale opposant deux candidates féminines.

Lors de l’entretien publié après son départ, Victor a décrit sans détour la relation qu’il a nouée avec Bastiaan au fil des semaines : « Moi, j’ai eu un énorme crush sur Bastiaan. Il est incroyable ». Il a expliqué que cette attirance était née de leur complicité et de valeurs partagées — sensibilité et approche similaire de l’aventure — et a insisté sur le rôle de soutien que Bastiaan a joué pour lui à l’intérieur du château : « De base, ça a été un vrai soutien, un pilier dans l’aventure ».

Le candidat éliminé a également listé des qualités artistiques et personnelles chez Bastiaan, évoquant son humour, ses talents en danse et en chant, et concluant par une phrase personnelle : « et il est très beau… ». Victor a reconnu que son sentiment n’était probablement pas isolé : « Je pense que je ne suis pas le seul à avoir un gros crush sur Bastiaan », a‑t‑il admis, pointant l’engouement que suscite le jeune homme auprès des fans de l’émission.

Répercussions sur la création et calendrier des départs

Au‑delà de cette confidence, Victor a précisé que cette relation et l’expérience globale au château avaient stimulé sa créativité : il a indiqué avoir commencé à travailler sur une « petite chanson » inspirée par ce qu’il a vécu avec Bastiaan. Cette démarche artistique marque un prolongement concret de son passage dans l’émission, alors même qu’il a été éliminé juste avant la finale.

Sur le plan du calendrier, Victor est sorti lors de la demi‑finale du 31 janvier 2026, tandis que Bastiaan avait quitté la Star Academy quelques semaines auparavant. Le parcours des deux candidats illustre les circulations fréquentes entre mise en avant médiatique et retours à des projets personnels : Bastiaan, mentionné pour sa présence dans une série diffusée sur France Télévisions, avait déjà quitté l’aventure avant les derniers tours.

La saison se joue désormais entre deux finalistes : Ambre, qui n’a que rarement été menacée lors des nominations, et Léa, qui a bénéficié à plusieurs reprises du soutien du public pour se maintenir. Ces éléments marquent la phase finale de cette édition de la Star Academy, tandis que les confidences de Victor continuent d’alimenter les échanges autour des relations humaines tissées dans le château.