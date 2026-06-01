Vianney rend hommage à sa belle‑mère décédée et invite à soutenir France Sclérose en Plaques

VianneyFrance Sclérose en Plaques lors de la réservation de places pour sa future tournée, tandis qu’il prépare son retour sur scène après une longue parenthèse consacrée à un projet personnel.

Après plusieurs mois d’absence des réseaux et des salles, période durant laquelle il a choisi de s’éloigner pour construire une cabane et se recentrer, Vianney a annoncé qu’il reprendrait progressivement son activité musicale et prévoit de repartir en tournée en 2027. Sa réapparition publique a été notée récemment, notamment lorsqu’il a été aperçu aux côtés de sa compagne lors d’un match à Roland‑Garros, image d’un artiste plus détendu que lors de ses derniers mois de retrait.

Le 30 mai, à l’occasion de la Journée mondiale de la sclérose en plaques, le chanteur a utilisé sa story Instagram pour évoquer publiquement le combat vécu au sein de sa famille. Il a écrit : « j’ai une pensée pour tous les malades de la SEP, et particulièrement pour ma belle‑mère qui n’est plus là et qui m’inspire tant aujourd’hui encore« .

Un engagement concret en mémoire de sa belle‑mère

Dans la continuité de ce témoignage, Vianney a précisé qu’il souhaitait transformer son émotion en soutien concret. « C’est pour elle que j’ai choisi de vous proposer l’association @francescleroseenplaques, pour un don éventuel quand vous réservez vos places de tournée », a‑t‑il ajouté dans sa story. Le message précise que l’association sera proposée comme option de don lors de la billetterie des concerts, mécanisme qui permet aux spectateurs d’ajouter une contribution en même temps qu’ils achètent leurs billets.

Le chanteur a également remercié les personnes ayant déjà fait des dons et assuré qu’il s’associerait aux contributions : « Vous êtes très nombreux à avoir choisi de donner. Merci du fond du cœur. Je m’associerai évidemment à vos dons », a‑t‑il écrit. Cette démarche relie l’hommage personnel à une mobilisation financière en faveur d’une structure reconnue pour son action auprès des personnes atteintes de sclérose en plaques en France.

Ce positionnement n’est pas inédit dans le parcours public de Vianney. En 2023, il avait participé à l’émission Fort Boyard au profit de la Fondation ARSEP, qui soutient la recherche sur la sclérose en plaques et les actions en faveur des malades. La même année, il avait accepté le rôle de parrain du Téléthon et avait évoqué, avec émotion, le deuil récent lié au décès de la mère de sa compagne, malade et en situation de handicap en raison de la sclérose en plaques. Il avait déclaré alors vouloir consacrer du temps et du cœur à ces engagements et inviter des collègues musiciens à se joindre à lui pour apporter du soutien.

Les annonces de l’artiste associent désormais calendrier de tournée et appel au soutien associatif ; la billetterie 2027 devrait être l’occasion pour le public de contribuer financièrement à France Sclérose en Plaques, selon le dispositif annoncé par Vianney sur ses réseaux sociaux.