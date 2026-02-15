Vianney métamorphosé lors de la construction de sa cabane

Vianney , auteur-compositeur-interprète reconnu de la scène française, a choisi de s’isoler en pleine nature pour construire de ses mains une cabane qui servira de refuge et d’atelier créatif. Depuis son annonce en juin 2025 et les publications régulières sur ses réseaux sociaux, l’interprète de « Je m’en vais » partage l’avancée des travaux, ses difficultés physiques et l’état d’esprit qui l’accompagne pendant ce projet hors des studios.

Vianney, auteur-compositeur-interprète reconnu de la scène française, a choisi de s’isoler en pleine nature pour construire de ses mains une cabane qui servira de refuge et d’atelier créatif. Depuis son annonce en juin 2025 et les publications régulières sur ses réseaux sociaux, l’interprète de « Je m’en vais » partage l’avancée des travaux, ses difficultés physiques et l’état d’esprit qui l’accompagne pendant ce projet hors des studios.

Révélé auprès d’un large public et récompensé par le prix de l’Artiste interprète masculin lors des Victoires en 2016, Vianney s’est imposé avec des titres comme Je m’en vais, Beau-papa ou À 2 à 3. Figure de l’émission The Voice qu’il a quittée pour se consacrer à ce projet personnel, il a expliqué vouloir un temps de retrait : « Ces prochains mois j’ai prévu d’être plus seul, plus dans le silence, un peu plus loin aussi. Cet endroit-là c’est mon bureau de ces prochains mois, il n’y a plus de studio. »

Sur ses comptes, l’artiste détaille ses journées de chantier et partage le quotidien exigeant de cette reconversion partielle en menuisier-amateur. Il a notamment annoncé son intention de « construire une cabane, un refuge, un endroit où je puisse mettre un piano, un lit, une table, et que je construise de mes mains », précisant qu’il consacrerait beaucoup de temps à cet ouvrage loin de l’agitation urbaine.

Publicité

Un chantier partagé entre rudesse du travail manuel et moments personnels

Au fil des publications, la cabane a progressivement pris forme. Vianney montre des clichés de panneaux, de sciure, mais aussi des traces des conditions difficiles rencontrées : le froid, l’humidité et l’effort physique. À Noël, il a fait le point sur l’avancement en reconnaissant ne pas avoir terminé à temps, malgré des journées entières passées sur le chantier. « Je rêvais d’avoir fini ma cabane pour Noël. Et même en y passant presque chacun de mes jours depuis 6 mois, du lever au coucher du soleil, je n’y suis pas arrivé », a-t-il écrit, ajoutant que le sens du projet résidait dans le travail lui‑même plus que dans le résultat.

Les publications montrent aussi l’envers du décor : blessures superficielles et fatigue. Parmi les images diffusées, Vianney a exposé une main ensanglantée, rappelant que se lancer dans la construction est exigeant et comporte ses aléas. Son apparence changeante — barbe fournie et cheveux longs — illustre la rupture avec l’image plus léchée du musicien de plateau et souligne l’immersion totale dans la vie forestière.

Le chanteur a profité de ce retrait pour célébrer son 35e anniversaire loin des projecteurs. À cette occasion, il a ouvert les portes du chantier en partageant des instants tendres, comme un message vocal de son fils Edgar, né de sa relation avec Catherine Robert. Il a également adressé des vœux à sa compagne, avec laquelle il partage la même date d’anniversaire.

Publicité