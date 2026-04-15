Vers la fin de Mercator ? Le Togo saisit l’ONU pour revoir la carte du monde

Le gouvernement togolais se prépare à soumettre à l’Assemblée générale des Nations unies une proposition visant à revoir la représentation cartographique du monde afin que les superficies des continents y apparaissent de manière plus fidèle, avec une attention particulière portée à l’Afrique. Le dépôt de cette initiative est attendu pour la session programmée en septembre 2026.

La cible de cette démarche est la projection de Mercator, largement utilisée sur les planisphères et héritée du XVIe siècle. Si elle est devenue un standard, cette projection déforme les surfaces en agrandissant visuellement les régions proches des pôles au détriment de celles situées autour de l’équateur.

Pensée à l’origine pour faciliter la navigation — elle conserve les angles et les cap constants — la projection montre cependant ses limites quand il s’agit d’illustrer la taille réelle des territoires. Ainsi, à l’œil sur une carte Mercator, le Groenland peut paraître comparable à l’Afrique, alors qu’en superficie il est nettement plus petit (environ quatorze fois de différence).

Face à ce constat, l’Union africaine a mandaté le Togo pour porter une campagne diplomatique destinée à encourager gouvernements et organisations internationales à adopter une représentation plus fidèle des aires. Lomé travaille actuellement à la formulation d’une résolution qui serait présentée aux États membres des Nations unies.

La projection Equal Earth comme alternative

Parmi les options promues figure la projection dite Equal Earth (souvent traduite par « Terre équitable »), conçue pour préserver les proportions des surfaces tout en restituant une forme qui correspond mieux à la sphéricité de la planète. Les pôles y sont traités de façon arrondie, et les rapports de taille entre pays sont nettement plus réalistes que sur une Mercator rectangulaire.

Le projet de résolution préparé par le Togo devrait être soumis au vote lors de l’Assemblée générale de septembre 2026. Pour les autorités togolaises, cette réforme cartographique vise à corriger des représentations visuelles héritées du passé et à redonner aux pays du sud une image qui reflète davantage leur étendue réelle.