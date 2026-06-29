Veronika Loubry aux côtés de sa fille Thylane Blondeau lors de son mariage

Ce lundi 29 juin 2026, un événement attendu a marqué le paysage parisien avec le mariage civil de Thylane Blondeau et Benjamin Attal à la mairie du XVIe arrondissement de Paris. Après plusieurs mois de deuil et d’émotions partagées, cette union a rassemblé les proches du couple dans une atmosphère à la fois chaleureuse et célébrative. L’heureux événement symbolise une étape importante dans la vie de la famille, notamment pour Véronika Loubry, mère de la mariée, traversant une période difficile depuis la perte de son époux Gérard Kadoche.

Le mariage civil de Thylane Blondeau, célèbre mannequin et influenceuse, et Benjamin Attal, réalisateur et scénariste, s’est déroulé dans un cadre élégant et intime. Le couple, qui partage sa vie depuis cinq ans, avait officialisé ses fiançailles en mars dernier, une annonce qui avait déjà insufflé un vent d’espoir à Véronika Loubry. La cérémonie de ce lundi a été empreinte d’émotion, mêlant les retrouvailles entre amis proches comme Karine Le Marchand et Sandra Sisley à la joie palpable d’un rassemblement familial apaisé malgré le contexte douloureux des derniers mois.

Véronika Loubry, figure incontournable du monde des médias en France, a vécu ces derniers mois comme une épreuve majeure suite à la disparition de Gérard Kadoche, son mari, emporté par un cancer du pancréas en décembre 2025 après un long combat. Le mariage de sa fille est venu comme une lumière au cœur de ce printemps chargé de souvenirs et d’émotions, offrant à la famille un moment de bonheur digne d’être célébré.

Thylane Blondeau et Benjamin Attal : une union sous le signe du raffinement parisien

Pour ce jour spécial, chaque détail a été minutieusement pensé afin de refléter le style singulier et élégant du couple. Thylane Blondeau est arrivée à la mairie dans une Porsche 356 décapotable, un choix évoquant à la fois charme rétro et modernité. Elle portait une robe longue agrémentée d’une petite cape, rehaussée par un chignon orné de fleurs, et tenait un bouquet de Calla Lily, une composition florale symbolisant la pureté et la renommée, comme l’ont souligné plusieurs médias dont Paris Match. Cette tenue sublime incarnait parfaitement l’équilibre entre sobriété et romantisme.

Benjamin Attal, quant à lui, a choisi un costume croisé bleu marine, associé à une chemise blanche légèrement déboutonnée, affichant une élégance décontractée. Le couple, uni depuis cinq ans, s’était fiancé en mars dernier, Benjamin ayant demandé la main de Thylane lors d’un voyage en Grèce. La veille de cette demande en mariage, Benjamin avait pris soin de solliciter la bénédiction de Véronika Loubry, un geste marquant entre la mère de la mariée et son futur gendre.

Les invités n’étaient autres que des proches fidèles, réunis à la mairie pour accompagner ce moment de joie. Véronika Loubry a attiré les regards dans un costume pantalon parme, complété d’une chemise beige satinée et d’escarpins assortis, affichant une allure à la fois chic et moderne. Karine Le Marchand, amie intime de la famille, avait opté pour une robe fleurie longue, accompagnée d’un sac Chanel en daim et de sandales en cuir marron, un choix vestimentaire marqué par son élégance naturelle. Ces présences soulignent la proximité entre les invités, profondément unis après les épreuves récentes.

Benjamin Attal, un soutien précieux pour la famille Blondeau-Loubry

Au-delà de la célébration et des festivités, cette union revêt une signification particulière au regard des difficultés traversées par la famille ces derniers mois. Gérard Kadoche, époux de Véronika Loubry, est décédé en décembre 2025, après avoir lutté pendant près de trois ans contre un cancer du pancréas. Ce deuil a profondément marqué tous les proches, imposant une résilience collective.

Dans ce contexte, Benjamin Attal est apparu comme un pilier essentiel. Véronika Loubry a salué publiquement, au moment de l’annonce des fiançailles, le rôle important joué par son futur gendre : « J’ai un beau-fils qui est très respectueux et qui a été d’une aide exemplaire pour le grand voyage de mon mari. S’il n’avait pas été là, je ne sais même pas comment j’aurais fait. » Ces mots illustrent la solidité des liens qui unissent désormais Benjamin à la famille Blondeau-Loubry. Elle a ajouté avoir toujours considéré Benjamin comme « le beau-fils idéal » avant de confirmer, au fil du temps, qu’il était réellement « la bonne personne ».

Karine Le Marchand a également tenu à saluer Benjamin Attal, le décrivant comme « exemplaire, fort, digne et aimant ». Ces témoignages convergent vers une image de Benjamin comme une présence stable et soutenante, particulièrement précieuse pendant une période difficile. Ce mariage civil s’inscrit ainsi non seulement comme un engagement personnel, mais aussi comme une étape importante dans la reconstruction affective d’une famille marquée par la douleur.