Vera Sidika: la star kényane se débarrasse de ses fesses bombées, après une complication

La célèbre influenceuse Kényane Vera Sidika connue pour sa forme généreuse, sa poitrine opulente et son corps de rêve s’est rendue sur ses réseaux sociaux pour mettre en garde les femmes contre les dangers de la chirurgie esthétique.

Réputée pour son corps de rêve notamment son postérieur craquant, Vera Sidika qui fait régulièrement ravage sur la toile vient de présenter sa nouvelle transformation physique à ses fans. Dans un post sur ses réseaux sociaux ce mercredi 5 octobre, la star a publié une photo de son nouveau corps, et l’on puisse remarquer que ses fesses ont été considérablement rétrécies que d’habitude.

En effet, la sulfureuse Sidika a subi une opération chirurgicale lors de laquelle elle s’est débarrassée de ses fesses pour des raisons qu’elle vient de partager avec ses foolowers.

« Cela a été la phase la plus difficile de ma vie, en raison de risques et de complications pour la santé. J’ai dû subir une opération chirurgicale. C’est quand même très incroyable mais j’ai accepté et appris à m’aimer, peu importe. Mesdames, apprenez à vous aimer et ne laisser jamais la pression des pairs vous précipiter dans des choses qui vous ruineront à l’avenir. J’ai de la chance d’être en vie. Dieu m’aime tellement. Honnêtement ça été assez dur, je n’ai même pas fêté mon anniversaire cette année, mais nous voilà. Joyeux anniversaire à moi-même. Nouveau moi », a-t-elle écrit.

Mieux, Vera Sidika a par la suite adressé un message très fort à ces femmes qui ont envie de refaire leur forme grâce à la chirurgie esthétique. « Je posterai mes vidéos de parcours chirurgicaux pour ceux qui ont pensé à se faire opérer les fesses ou à changer quoi que ce soit sur leur corps, cela pourrait vous faire changer d’avis », a indiqué la belle Vera.

La star des réseaux sociaux au Kenya a conclu son message avec des mots de remerciements à l’endroit de sa famille notamment son mari, qui l’a soutenu durant cette période difficile. « J’en suis venue à apprécier la vie et à ne jamais prendre les choses pour acquises. Merci à ma famille surtout à mon mari d’être là pour moi. À mes fans : Je suis toujours la même Vera Sidika la plus douce et cela n’a pas changé. J’apprécie tout votre amour et votre soutien et je prie pour que vous parcouriez ce voyage avec moi », a-t-elle conclu.