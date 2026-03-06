Venezuela : Rétablissement des liens diplomatiques avec Washington, Caracas mise sur le «respect mutuel»

Le ministère des Affaires étrangères du Venezuela a annoncé, jeudi 5 mars, son intention d’entamer une «nouvelle étape» dans ses rapports avec les États-Unis. Ce communiqué a été rendu public peu après que le département d’État américain a fait savoir que les relations diplomatiques entre Washington et Caracas allaient être rétablies.

Aux commandes du pays depuis l’arrestation de Nicolás Maduro le 3 janvier, lors d’une opération militaire américaine, la présidente par intérim Delcy Rodriguez a vu le gouvernement publier ce message officiel. L’exécutif y manifeste sa disposition à ouvrir un processus de dialogue constructif avec la puissance nord-américaine.

La note insiste sur des principes jugés essentiels par Caracas : un respect réciproque entre les États, la reconnaissance de l’égalité souveraine et un cadre de coopération rapprochant les populations des deux pays. L’objectif exposé est d’établir une relation positive apportant des avantages mutuels.

Publié dans la foulée de l’annonce du département d’État, le texte du ministère met l’accent sur la volonté vénézuélienne de transformer cette reprise des contacts en opportunité de rapprochement politique et social, sans toutefois détailler les étapes pratiques de mise en œuvre.

Vers un réchauffement diplomatique encadré

En soulignant la nécessité d’un échange basé sur l’égalité et la coopération, Caracas cherche à poser des bases claires pour la suite des échanges bilatéraux. La déclaration reflète une approche prudente : ouvrir la porte au dialogue tout en revendiquant des garanties de respect et de souveraineté pour le Venezuela.