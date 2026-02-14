Venezuela : proches de détenus politiques entament une grève de la faim devant une prison de Caracas

Samedi 14 février, à Caracas, des proches de personnes emprisonnées pour raisons politiques ont entamé une grève de la faim, selon les observations d’envoyés spéciaux de l’AFP. Ce geste de protestation intervient alors que l’Assemblée nationale a de nouveau ajourné, jeudi, l’examen d’une loi d’amnistie destinée à permettre la remise en liberté de tous les détenus politiques.

Sur les lieux, une dizaine de femmes, munies de masques sanitaires, se sont allongées côte à côte devant l’entrée d’une prison d’où 17 détenus politiques ont été relâchés durant la nuit précédente. Leur action visait à attirer l’attention sur le sort des personnes toujours privées de liberté et à faire pression pour l’adoption rapide du texte législatif.

Le projet d’amnistie, présenté comme historique, avait été annoncé le 30 janvier par Delcy Rodríguez, qualifiée de présidente par intérim, après des pressions internationales, notamment en provenance des États-Unis. Cette promesse est intervenue un mois après l’arrestation de Nicolas Maduro, survenue le 3 janvier, un événement qui a accentué les tensions politiques dans le pays.

Les reportings sur place rapportent un climat de grande émotion parmi les familles, qui reprochent au Parlement son nouveau ajournement et réclament des garanties rapides pour la libération de leurs proches. Les manifestantes ont insisté sur la nécessité d’une décision légale urgente, estimant que chaque jour supplémentaire en détention aggrave une situation déjà qualifiée d’injuste.

Les autorités n’avaient pas, à la publication de ces informations, communiqué de calendrier précis pour la reprise des débats parlementaires sur cette loi d’amnistie, laissant planer l’incertitude quant à l’avenir immédiat des détenus politiques encore incarcérés.