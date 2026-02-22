Venezuela : plus de 200 prisonniers politiques en grève de la faim pour réclamer leur libération

Plus de deux cents prisonniers politiques au Venezuela se sont mis en grève de la faim, ont annoncé leurs proches dimanche 22 février 2026. Le mouvement inclut notamment un gendarme argentin visé par des accusations de terrorisme.

La protestation a pris naissance vendredi soir au sein de la prison de Rodeo I, établissement situé en périphérie de Caracas, selon les témoignages des familles des détenus.

Ces proches expliquent que l’action collective répond à la manière dont est appliquée la loi d’amnistie récemment adoptée : un grand nombre des personnes incarcérées dans cet établissement ne seraient pas couvertes par le dispositif, estiment-ils.

Yalitza García, belle-mère de Nahuel Agustín Gallo, a indiqué que la grève de la faim rassemble environ 214 détenus au total, mêlant Vénézuéliens et étrangers.

Les familles réclament une extension de l’amnistie

Selon les proches, les détenus ont choisi de refuser toute nourriture à partir de vendredi soir pour faire pression sur les autorités et obtenir une réforme des critères d’exemption.

Les familles demandent que la rédaction et l’application de la loi soient revues afin que davantage d’incarcérés concernés puissent bénéficier d’une remise en liberté, ont-elles déclaré aux médias.