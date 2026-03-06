Benin Web TV
La Banque centrale du Venezuela (BCV) a publié vendredi sa première estimation officielle de l’inflation depuis plus d’un an : 475 % pour l’ensemble de 2025, un décollage spectaculaire par rapport aux 48 % enregistrés l’année précédente.

Ousmane Traoré SambaVoir tous ses articles
Le · MàJ le
Venezuela : l’inflation a bondi à 475 % en 2025
Cette annonce met fin à une longue période d’absence de données macroéconomiques : la BCV, dont les publications sont réputées irrégulières, n’avait pas communiqué de chiffres sur l’inflation depuis novembre 2024.

Les économistes attribuent cette flambée des prix en 2025 au durcissement des sanctions américaines, qui a pesé sur l’accès aux devises étrangères et perturbé les circuits d’importation, alimentant ainsi la hausse généralisée des coûts des biens et services.

Selon la même source, l’inflation cumulée sur janvier et février 2026 s’établit à près de 52 %, et plusieurs observateurs affirmaient, à la fin de 2025, que le pays se trouvait de nouveau au bord d’un épisode d’hyperinflation — rappelant la crise monétaire et prix suivie entre 2017 et 2022.

Croissance soutenue et réformes sous la présidence intérimaire

Dans un communiqué rendu public mercredi 4 mars, la BCV a également indiqué que l’économie vénézuélienne avait crû d’environ 9 % en 2025, une performance largement portée par la reprise du secteur pétrolier malgré l’embargo américain, désormais partiellement levé.

Les relâchements progressifs des sanctions ont suivi des événements politiques marquants au début de l’année : le 3 janvier, Nicolás Maduro aurait été retiré de ses fonctions par les forces américaines, et Delcy Rodríguez a pris la présidence par intérim, une transition qui a ouvert la voie à un réajustement des relations avec Washington.

Depuis son arrivée à la tête du pays, Mme Rodríguez a engagé plusieurs chantiers soutenus par les États-Unis : la loi sur les hydrocarbures a été révisée pour permettre davantage d’investissements privés, une amnistie a été promulguée pour favoriser la libération des détenus politiques, et des promesses de réformes judiciaires ainsi que d’une refonte du code minier ont été annoncées.

