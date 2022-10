Venezuela: les adieux de l’attaquant béninois Samson Akinyoola à Caracas FC

Dans un message posté mercredi sur sa page Facebook, Samson Akinyoola a fait ses adieux a son désormais ancien club vénézuélien de Caracas FC. L’attaquant béninois s’est engagé cette saison avec l’écurie égyptienne de Zamalek.

Samson Akinyoola est depuis mardi un joueur du Zamalek. Le club égyptien a en effet officialisé l’arrivée de l’attaquant béninois qui s’est engagé pour trois saisons avec une en option avec la formation cairote en provenance de Caracas FC au Venezuela. Débarqué lundi en Egypte après avoir passé avec succès la traditionnelle visite médicale en Arabie Saoudite, le jeune joueur de 22 ans a signé dans la foulé son contrat.

Désormais pensionnaire des Chevaliers Blancs, Samson Akinyoola va désormais faire ses preuves sous sa nouvelle couleur. Le Béninois devrait être de la partie pour la match aller du second tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF face aux Burundais de Flambeau du Centre, le 9 octobre prochain.

« Mon respect pour vous ne pourrait pas être plus grand »

Mais attendant, le jeune avant-centre a fait ses adieux à son ancien club de Caracas. En effet, à travers un post sur sa page Facebook, l’Ecureuil a remercié l’équipe vénézuélienne pour les deux années passées au club. Un passage au cours duquel l’international béninois a marqué 27 buts en 60 apparitions, raflant en 2021 le titre de meilleur buteur de la première division du Venezuela avec 18 réalisations.

« Au personnel d’entraîneurs qui a joué un rôle énorme dans mon développement au fil des ans, à mes coéquipiers qui sont devenus plus que ceux avec qui je partage un terrain, au personnel des coulisses, au personnel de bureau, aux fans qui ont soutenu sans relâche l’équipe, et à toutes les personnes impliquées, mon respect pour vous ne pourrait pas être plus grand », a écrit Samson Akinyoola, reconnaissant.

« Je suis reconnaissant pour les hauts et les bas. Comme ce sont des bas qui ont parfois mis à l’épreuve ma force et ma détermination, et m’ont permis de me tenir ici devant vous comme la meilleure version possible de moi-même. Merci pour votre soutien sans fin. Ce fut un honneur de porter le maillot de Caracas », a ajouté le Béninois.