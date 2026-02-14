Venezuela : le chef du Parlement annonce 17 libérations dans le cadre d’un projet d’amnistie

La présidence de l’Assemblée nationale du Venezuela a annoncé samedi la remise en liberté de dix-sept personnes présentées comme détenus politiques, une communication intervenue alors que se déroulent des discussions autour d’une initiative législative visant une amnistie générale.

Jorge Rodríguez, qui dirige le Parlement, a relayé l’information via ses comptes sur les réseaux sociaux, précisant que ces individus détenus dans les cellules connues sous l’appellation « Zone 7 » commençaient à retrouver la liberté.

Cette opération s’inscrit donc dans le cadre des débats en cours sur l’adoption d’une loi d’amnistie, texte qui pourrait prévoir des mesures similaires pour d’autres cas considérés comme politiques.

Enjeux et perspectives

Aux yeux de certains analystes, la libération de ce groupe pourrait constituer un geste politique destiné à apaiser les tensions internes et à faciliter le passage du futur dispositif législatif. D’autres observateurs attendent de connaître les modalités exactes de l’amnistie, notamment les critères d’éligibilité et les garanties procédurales.

Le lieu mentionné — la dite « Zone 7 » — a été désigné par les autorités comme le point de départ de ces remises en liberté; le détail des transferts et la liste complète des personnes concernées n’ont pas été tous rendus publics au moment de l’annonce.