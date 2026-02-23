Benin Web TV
Venezuela : Le chef de la diplomatie demande la libération de Nicolas Maduro devant l’ONU

À Genève, le lundi 23 février, le chef de la diplomatie vénézuélienne, Yvan Gil Pinto, a pris la parole devant le Conseil des droits de l’homme de l’ONU pour réclamer une action immédiate des autorités américaines.

Lors de son intervention, il a exigé que Washington procède sans délai à la remise en liberté de Nicolás Maduro Moros — présenté par les représentants vénézuéliens comme le président légitime — ainsi que de son épouse, Cilia Flores, qualifiée de Première dame.

Le ministre a rappelé que Maduro avait été appréhendé par les services américains le 3 janvier dernier, une détention qui, selon ses propos, perdure depuis plus d’un mois.

Interpellant la communauté internationale depuis la tribune onusienne, Yvan Gil Pinto a demandé que le gouvernement des États-Unis mette fin à ce qu’il décrit comme une privation injustifiée de liberté.

Réclamation officielle devant le Conseil des droits de l’homme

Dans son allocution, le ministre des Affaires étrangères a souligné la nécessité, pour le Venezuela, d’obtenir la libération « sans délai » de ses dirigeants, appelant la scène internationale à prendre note de cette requête.

Ce message, porté avec insistance à Genève, vise à obtenir une réaction des États-Unis sur le sort de Nicolás Maduro et de Cilia Flores, alors que la situation reste, selon le représentant vénézuélien, une source de profonde inquiétude pour Caracas.

