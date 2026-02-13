Venezuela : l’Assemblée nationale reporte l’adoption de la loi d’amnistie après un vote unanime

Jeudi 12 février, l’Assemblée nationale du Venezuela a décidé, à l’unanimité, de différer l’adoption finale d’une loi d’amnistie générale censée aboutir à la libération de détenus pour motifs politiques, le vote ayant mis en lumière un désaccord portant sur au moins un article du texte.

Jorge Rodriguez, président de l’Assemblée et frère de la présidente par intérim Delcy Rodriguez, a annoncé que les discussions seraient reprises lors de la prochaine séance ordinaire, programmée pour la semaine suivante, afin de tenter de résoudre la divergence soulevée par ce passage du projet.

Ce projet de loi, promu par Delcy Rodriguez après des pressions des États-Unis à la suite de la capture du président Nicolás Maduro le 3 janvier, avait déjà franchi une première lecture le 5 février et devait être confirmé lors de la séance de jeudi avant que le blocage ne reporte son adoption.

Un report qui prolonge l’incertitude